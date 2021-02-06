Кейлор Навас – лучший игрок десятилетия в КОНКАКАФ по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучших футболистов прошедшего десятилетия в странах, входящих в КОНКАКАФ (Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна).

Первое место занял вратарь «ПСЖ» и сборной Коста-Рики Кейлор Навас.

Вторым стал нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» и сборной Мексики Хавьер Эрнандес, также известный как Чичарито.

Замкнул топ-3 экс-полузащитник сборной США Клинт Демпси, поигравший за «Тоттенхэм» и «Фулхэм».

Роналду – лучший футболист Европы за последнее десятилетие по версии IFFHS

Месси – лучший игрок Южной Америки за последнее десятилетие по версии IFFHS

Салах – лучший футболист Африки за последнее десятилетие по версии IFFHS. Мане и Марез – в топ-3

Хонда – второй в рейтинге лучших футболистов Азии за последнее десятилетие. Сон – первый