Кейлор Навас – лучший игрок десятилетия в КОНКАКАФ по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучших футболистов прошедшего десятилетия в странах, входящих в КОНКАКАФ (Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна).
Первое место занял вратарь «ПСЖ» и сборной Коста-Рики Кейлор Навас.
Вторым стал нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» и сборной Мексики Хавьер Эрнандес, также известный как Чичарито.
Замкнул топ-3 экс-полузащитник сборной США Клинт Демпси, поигравший за «Тоттенхэм» и «Фулхэм».
Роналду – лучший футболист Европы за последнее десятилетие по версии IFFHS
Месси – лучший игрок Южной Америки за последнее десятилетие по версии IFFHS
Салах – лучший футболист Африки за последнее десятилетие по версии IFFHS. Мане и Марез – в топ-3
Хонда – второй в рейтинге лучших футболистов Азии за последнее десятилетие. Сон – первый