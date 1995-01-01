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    Кейлор Навас – лучший игрок десятилетия в КОНКАКАФ по версии IFFHS

    Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучших футболистов прошедшего десятилетия в странах, входящих в КОНКАКАФ (Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна).

    Первое место занял вратарь «ПСЖ» и сборной Коста-Рики Кейлор Навас.

    Вторым стал нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» и сборной Мексики Хавьер Эрнандес, также известный как Чичарито.

    Замкнул топ-3 экс-полузащитник сборной США Клинт Демпси, поигравший за «Тоттенхэм» и «Фулхэм».

    Роналду – лучший футболист Европы за последнее десятилетие по версии IFFHS

    Месси – лучший игрок Южной Америки за последнее десятилетие по версии IFFHS

    Салах – лучший футболист Африки за последнее десятилетие по версии IFFHS. Мане и Марез – в топ-3

    Хонда – второй в рейтинге лучших футболистов Азии за последнее десятилетие. Сон – первый

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: IFFHS

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