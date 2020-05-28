Статистика по турнирам

Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2025 Кубок лиг Северной Америки 2024 Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2024 США. МЛС 2023 США. МЛС 2022 Англия. Премьер-лига 2019/2020 Испания. Примера 2019/2020 Лига Европы 2019/2020 Англия. Кубок 2018/2019 Англия. Кубок лиги 2018/2019 Англия. Премьер-лига 2018/2019 Чемпионат мира 2018 Англия. Кубок 2017/2018 Англия. Кубок Лиги 2017/2018 Англия. Премьер-лига 2017/2018 Кубок конфедераций 2017 Германия. Бундеслига 2016/2017 Германия. Кубок 2016/2017 Кубок Америки 2016 Лига чемпионов 2016/2017 Англия. Премьер-лига 2015/2016 Германия. Бундеслига 2015/2016 Германия. Кубок 2015/2016 Лига Европы 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Англия. Премьер-Лига 2014/2015 Испания. Примера 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Товарищеские матчи 2014 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Чемпионат мира 2014 Англия. Кубок 2013/2014 Англия. Кубок Лиги 2013/2014 Англия. Премьер-Лига 2013/2014 Кубок Конфедераций 2013 Лига чемпионов 2013/2014 Англия. Кубок 2012/2013 Англия. Кубок Лиги 2012/2013 Англия. Премьер-Лига 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Англия. Кубок 2011/2012 Англия. Премьер-Лига 2011/2012 Лига Европы 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Англия. Кубок 2010/2011 Англия. Кубок лиги 2010/2011 Англия. Премьер-Лига 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Суперкубок Англии 2010 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Чемпионат мира 2010