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Чичарито
Статистика
Чичарито - статистика
Завершил карьеру
1 июня 1988 (38), Гвадалахара
#14 | Нападающий
175 см | 68 кг
Мексика
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Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2024
США. МЛС 2023
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Суперкубок Англии 2010
Товарищеские матчи. Сборные 2010
Чемпионат мира 2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лос-Анджелес Гэлакси
9
1
0
2
1
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 21 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
0 : 1
28.05.2023
Шарлотт
1' - 85'
46'
85'
США. МЛС, 19 тур
Ди Си Юнайтед
3 : 0
21.05.2023
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 90'
США. МЛС, 18 тур
Коламбус
2 : 0
18.05.2023
Лос-Анджелес Гэлакси
61' - 90'
88'
США. МЛС, 17 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 1
15.05.2023
Сан-Хосе
1' - 90'
27'
США. МЛС, 16 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 3
07.05.2023
Колорадо
1' - 90'
США. МЛС, 14 тур
Орландо Сити
2 : 0
30.04.2023
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 90'
США. МЛС, 13 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
23.04.2023
Остин
1' - 90'
54'
США. МЛС, 12 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 3
16.04.2023
Лос-Анджелес
1' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Динамо Хьюстон
3 : 0
09.04.2023
Лос-Анджелес Гэлакси
55' - 90'
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