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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе
Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе: обзор матча 15 мая 2023
Лос-Анджелес Гэлакси
15.05.2023, понедельник, 04:30
США. МЛС, 17 тур
2 : 1
Завершен
Сан-Хосе
60'
М. Касерес
90+1'
Д. Йовелич
90+4'
У. Буда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе
90'
+4
ГОЛ! 2:1!
У. Буда
Желтая карточка
Д. Йовелич
90'
+1
ГОЛ! 2:0!
Д. Йовелич
90'
+1
Замена
Д. Йовелич
️️️️
Чичарито
90'
89'
Желтая карточка
У. Буда
82'
Желтая карточка
Жудсон
82'
Замена
М. Бальдисимо
️️️️
J. Yueill
82'
Замена
T. Thompson
️️️️
П. Мари
Замена
Д. Агирре
️️️️
Т. Бойд
74'
73'
Желтая карточка
Д. Менса
72'
Замена
Жудсон
️️️️
К. Груэсо
72'
Замена
У. Буда
️️️️
B. Kikanovic
72'
Замена
Н. Цакирис
️️️️
Х. Монтейру
Замена
Р. Эдвардс
️️️️
М. Родригес
64'
ГОЛ! 1:0!
М. Касерес
Пас отдал
М. Родригес
60'
46'
Желтая карточка
T. Rodrigues
Желтая карточка
М. Дельгадо
35'
Желтая карточка
Чичарито
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес Гэлакси
31
Джонатан Бонд
ВР
3
Хулиан Ауде
ЛЗ
2
Джален Нил
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
2
Калегари
ПЗ
16
Гастон Бругман
ЦП
8
Марко Дельгадо
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
8
Мемо Родригес
ПВ
19
Тайлер Бойд
ПВ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Сан-Хосе
47
Мигель Трауко
ЛЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
3
Поль Мари
ПЗ
14
Jackson Yueill
ЦП
11
Карлос Груэсо
ЦП
35
Хамиру Монтейру
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
12
James Marcinkowski
ЦФ
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Лос-Анджелес Гэлакси
33
Джонатан Клинсман
ВР
15
Эрик Савалета
ЦЗ
44
Рахим Эдвардс
ЛВ
16
Ориоль Росель
ЦП
23
Даниэль Агирре
ЦП
10
Эфраин Альварес
АП
37
Gino Vivi
ЦФ
9
Деян Йовелич
ЦФ
19
Престон Джадд
ЦФ
Сан-Хосе
30
Emmanuel Ochoa
ВР
22
Tommy Thompson
ЦЗ
5
Daniel Munie
ЦЗ
55
Майкл Бальдисимо
ОП
10
Нико Цакирис
ЦП
93
Жудсон
ЦП
4
Таннер Бисон
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦФ
7
Уссени Буда
ЦФ
4-3-2-1
31
Бонд
3
Ауде
2
Нил
4
Касерес
2
Калегари
16
Бругман
8
Дельгадо
10
Пуч
8
Родригес
19
Бойд
14
Чичарито
4-4-3
3
Мари
6
Менса
97
47
Трауко
11
Груэсо
35
Монтейру
7
Эспиноса
14
17
Эбобиссе
28
12
19
Бойд
23
Агирре
23
Агирре
19
Бойд
8
Родригес
44
Эдвардс
44
Эдвардс
8
Родригес
14
Чичарито
9
Йовелич
9
Йовелич
14
Чичарито
3
Мари
22
22
3
Мари
14
55
Бальдисимо
55
Бальдисимо
14
35
Монтейру
10
Цакирис
10
Цакирис
35
Монтейру
11
Груэсо
93
Жудсон
93
Жудсон
11
Груэсо
28
7
Буда
7
Буда
28
Остались в запасе
Лос-Анджелес Гэлакси
Сан-Хосе
33
Джонатан Клинсман
ВР
15
Эрик Савалета
ЦЗ
16
Ориоль Росель
ЦП
10
Эфраин Альварес
АП
37
Gino Vivi
ЦФ
19
Престон Джадд
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
30
Emmanuel Ochoa
ВР
5
Daniel Munie
ЦЗ
4
Таннер Бисон
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Остались в запасе
33
Джонатан Клинсман
ВР
15
Эрик Савалета
ЦЗ
16
Ориоль Росель
ЦП
10
Эфраин Альварес
АП
37
Gino Vivi
ЦФ
19
Престон Джадд
ЦФ
Остались в запасе
30
Emmanuel Ochoa
ВР
5
Daniel Munie
ЦЗ
4
Таннер Бисон
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Главный тренер
Матиас Алмейда
Статистика матча Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Информация о матче
Стадион:
Дигнити Хелс Спортс Парк
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