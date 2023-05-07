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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо
Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо: обзор матча 07 мая 2023
Лос-Анджелес Гэлакси
07.05.2023, воскресенье, 05:30
США. МЛС, 16 тур
1 : 3
Завершен
Колорадо
89'
П. Джадд
14'
Л. Абубакар
65'
К. Кабрал
81'
J. Lewis
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо
ГОЛ! 1:3!
П. Джадд
89'
86'
Замена
Б. Галван
️️️️
К. Ронан
81'
ГОЛ! 0:3!
J. Lewis
Пас отдал
К. Ронан
73'
Замена
A. Markanich
️️️️
С. Николсон
73'
Замена
J. Lewis
️️️️
К. Кабрал
Замена
П. Джадд
️️️️
Д. Йовелич
71'
Замена
Э. Альварес
️️️️
М. Дельгадо
71'
67'
Замена
Д. Лейва
️️️️
Р. Призо-Мбонге
67'
Замена
Д. Япи
️️️️
Д. Рубио
65'
ГОЛ! 0:2!
К. Кабрал
52'
Желтая карточка
С. Николсон
Замена
Т. Бойд
️️️️
О. Росель
46'
Желтая карточка
Х. Ауде
45'
+1
28'
Желтая карточка
К. Кабрал
Замена
Д. Нил
️️️️
С. Кулибали
27'
14'
ГОЛ! 0:1!
Л. Абубакар
Пас отдал
К. Ронан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес Гэлакси
33
Джонатан Клинсман
ВР
3
Хулиан Ауде
ЛЗ
4
Сега Кулибали
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
2
Калегари
ПЗ
16
Ориоль Росель
ЦП
8
Марко Дельгадо
ЦП
16
Гастон Бругман
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
9
Деян Йовелич
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Колорадо
27
Данни Уилсон
ЛЗ
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
2
Андреас Максе
ЦЗ
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
91
Кевин Кабрал
ЛВ
6
Ральф Призо-Мбонге
ОП
25
Коннор Ронан
ЦП
19
Сэм Николсон
ЦП
23
Вилльям Ярброу
ЦФ
11
Диего Рубио
ЦФ
22
Max
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Лос-Анджелес Гэлакси
2
Джален Нил
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
23
Даниэль Агирре
ЦП
10
Эфраин Альварес
АП
8
Мемо Родригес
ПВ
19
Тайлер Бойд
ПВ
19
Престон Джадд
ЦФ
1
Новак Мичович
ЦФ
Колорадо
31
Марко Илич
ВР
13
Anthony Markanich
ЦЗ
34
Michael Joseph Edwards
ЦЗ
6
Дэнни Лейва
ЦП
7
Микаэль Барриос
ЦП
22
Sebastian Anderson
ЦФ
16
Брайан Галван
ЦФ
14
Jonathan Lewis
ЦФ
77
Даррен Япи
ЦФ
4-4-2
33
Клинсман
3
Ауде
4
Кулибали
4
Касерес
2
Калегари
16
Росель
16
Бругман
10
Пуч
8
Дельгадо
9
Йовелич
14
Чичарито
4-1-2-1-3
5
Абубакар
2
Максе
2
27
Уилсон
6
Призо-Мбонге
25
Ронан
19
Николсон
91
Кабрал
22
11
Рубио
23
Ярброу
4
Кулибали
2
Нил
2
Нил
4
Кулибали
8
Дельгадо
10
Альварес
10
Альварес
8
Дельгадо
16
Росель
19
Бойд
19
Бойд
16
Росель
9
Йовелич
19
Джадд
19
Джадд
9
Йовелич
19
Николсон
13
13
19
Николсон
6
Призо-Мбонге
6
Лейва
6
Лейва
6
Призо-Мбонге
25
Ронан
16
Галван
16
Галван
25
Ронан
91
Кабрал
14
14
91
Кабрал
11
Рубио
77
Япи
77
Япи
11
Рубио
Остались в запасе
Лос-Анджелес Гэлакси
Колорадо
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
23
Даниэль Агирре
ЦП
8
Мемо Родригес
ПВ
1
Новак Мичович
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
31
Марко Илич
ВР
34
Michael Joseph Edwards
ЦЗ
7
Микаэль Барриос
ЦП
22
Sebastian Anderson
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Остались в запасе
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
23
Даниэль Агирре
ЦП
8
Мемо Родригес
ПВ
1
Новак Мичович
ЦФ
Остались в запасе
31
Марко Илич
ВР
34
Michael Joseph Edwards
ЦЗ
7
Микаэль Барриос
ЦП
22
Sebastian Anderson
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Главный тренер
Робин Фрейзер
Статистика матча Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Информация о матче
Стадион:
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