Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси
Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси: обзор матча 21 мая 2023
Ди Си Юнайтед
21.05.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 19 тур
3 : 0
Завершен
Лос-Анджелес Гэлакси
71'
К. Бентеке
73'
К. Дажоме
80'
М. Клих
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси
Желтая карточка
К. Дажоме
90'
Замена
Y. Asad
️️️️
М. Клих
89'
Замена
K. Fletcher
️️️️
К. Бентеке
89'
Замена
Б. Хайнс-Айк
️️️️
Р. Канус
89'
87'
Желтая карточка
М. Дельгадо
84'
Замена
О. Росель
️️️️
Х. Ауде
84'
Замена
Э. Савалета
️️️️
Д. Нил
84'
Замена
Д. Агирре
️️️️
Г. Бругман
Замена
J. Greene
️️️️
G. Samake
82'
ГОЛ! 3:0!
М. Клих
80'
74'
Замена
Д. Йовелич
️️️️
М. Родригес
ГОЛ! 2:0!
К. Дажоме
Пас отдал
К. Бентеке
73'
ГОЛ! 1:0!
К. Бентеке
71'
Замена
К. Дажоме
️️️️
T. Ku-DiPietro
68'
Желтая карточка
Д. Пинес
65'
63'
Замена
Р. Эдвардс
️️️️
Т. Бойд
45'
+1
Желтая карточка
М. Родригес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ди Си Юнайтед
21
Tyler Miller
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
2
Донован Пинес
ЦЗ
26
Виктор Пальссон
ЦП
6
Расселл Канус
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
72
Gaoussou Samake
ЦП
43
Матеуш Клих
ЦП
21
Theodore Ku-DiPietro
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
8
C. Durkin
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Лос-Анджелес Гэлакси
31
Джонатан Бонд
ВР
3
Хулиан Ауде
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
2
Джален Нил
ЦЗ
2
Калегари
ПЗ
8
Марко Дельгадо
ЦП
16
Гастон Бругман
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
19
Тайлер Бойд
ПВ
8
Мемо Родригес
ПВ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Ди Си Юнайтед
26
Alex Bono
ВР
56
Luis Zamudio
ВР
33
Jacob Greene
ЦЗ
6
Matai Akinmboni
ЦЗ
4
Брендан Хайнс-Айк
ЦЗ
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
27
Yamil Asad
ЦП
14
Kristian Fletcher
ЦФ
9
Erik Hurtado
ЦФ
Лос-Анджелес Гэлакси
33
Джонатан Клинсман
ВР
15
Эрик Савалета
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
44
Рахим Эдвардс
ЛВ
23
Даниэль Агирре
ЦП
16
Ориоль Росель
ЦП
10
Эфраин Альварес
АП
37
Gino Vivi
ЦФ
9
Деян Йовелич
ЦФ
2-5-1-2
21
33
Уильямс
2
Пинес
27
О'Брайен
72
43
Клих
21
6
Канус
26
Пальссон
8
20
Бентеке
4-3-2-1
31
Бонд
2
Калегари
4
Касерес
2
Нил
3
Ауде
8
Дельгадо
16
Бругман
10
Пуч
8
Родригес
19
Бойд
14
Чичарито
72
33
33
72
6
Канус
4
Хайнс-Айк
4
Хайнс-Айк
6
Канус
43
Клих
27
27
43
Клих
21
11
Дажоме
11
Дажоме
21
20
Бентеке
14
14
20
Бентеке
2
Нил
15
Савалета
15
Савалета
2
Нил
16
Бругман
23
Агирре
23
Агирре
16
Бругман
3
Ауде
16
Росель
16
Росель
3
Ауде
19
Бойд
44
Эдвардс
44
Эдвардс
19
Бойд
8
Родригес
9
Йовелич
9
Йовелич
8
Родригес
Остались в запасе
Ди Си Юнайтед
Лос-Анджелес Гэлакси
26
Alex Bono
ВР
56
Luis Zamudio
ВР
6
Matai Akinmboni
ЦЗ
9
Erik Hurtado
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
33
Джонатан Клинсман
ВР
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
10
Эфраин Альварес
АП
37
Gino Vivi
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Остались в запасе
26
Alex Bono
ВР
56
Luis Zamudio
ВР
6
Matai Akinmboni
ЦЗ
9
Erik Hurtado
ЦФ
Остались в запасе
33
Джонатан Клинсман
ВР
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
10
Эфраин Альварес
АП
37
Gino Vivi
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Главный тренер
Грегг Вэйни
Статистика матча Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Информация о матче
Стадион:
стадион им. Роберта Ф. Кеннеди
Новости команд
Все
Ди Си Юнайтед
Лос-Анджелес Гэлакси
Экс-капитан «Барсы» Роберто нашел новый клуб
10 августа
МЛС. «Атланта» Миранчука сыграла вничью с «Ди Си Юнайтед», Шапи забил гол за «Канзас»
23 марта
МЛС. 899-й гол в карьере Месси принес «Интеру Майами» гостевую победу
8 марта
2
Казахстанский клуб хочет подписать Марко Ройса
5 февраля
Миранчук не попал в топ-10 самых дорогих игроков МЛС
2025.09.12 23:58
МЛС. «Атланта» Миранчука сыграла вничью с «Ди Си Юнайтед», Шапи забил гол за «Канзас»
23 марта
МЛС. 899-й гол в карьере Месси принес «Интеру Майами» гостевую победу
8 марта
2
Погба ведет переговоры с клубом МЛС
2025.04.28 22:55
Месси – в символической сборной МЛС за 2024-й год
2024.12.03 23:23
Мостовой оценил перспективы Миранчука в случае продолжения карьеры в МЛС
2024.07.04 13:13
Экс-капитан «Барсы» Роберто нашел новый клуб
10 августа
Казахстанский клуб хочет подписать Марко Ройса
5 февраля
Миранчук не попал в топ-10 самых дорогих игроков МЛС
2025.09.12 23:58
Все пары 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ
2025.03.14 18:35
«Локомотив» не смог договориться с сербским нападающим из МЛС
2025.02.10 19:19
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+