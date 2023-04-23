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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес Гэлакси - Остин
Лос-Анджелес Гэлакси - Остин: обзор матча 23 апреля 2023
Лос-Анджелес Гэлакси
23.04.2023, воскресенье, 05:30
США. МЛС, 13 тур
2 : 0
Завершен
Остин
54'
Чичарито
64'
Р. Пуч
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лос-Анджелес Гэлакси - Остин
Желтая карточка
Д. Агирре
90'
+4
Замена
П. Джадд
️️️️
Чичарито
90'
+2
Замена
О. Росель
️️️️
М. Дельгадо
90'
+2
Замена
Э. Савалета
️️️️
Калегари
88'
80'
Замена
Г. Зардес
️️️️
М. Уррути
80'
Замена
W. Bruin
️️️️
Э. Ригони
70'
Замена
Й. Валенсия
️️️️
О. Вольф
70'
Замена
А. Лундквист
️️️️
Д. Галлахер
70'
Замена
Р. Редес
️️️️
E. Finlay
Замена
Д. Агирре
️️️️
Д. Йовелич
69'
Замена
Д. Коста
️️️️
Т. Бойд
69'
ГОЛ! 2:0!
Р. Пуч
Пас отдал
М. Дельгадо
64'
Желтая карточка
Т. Бойд
61'
ГОЛ! 1:0!
Чичарито
54'
43'
Желтая карточка
Л. Вяйсянен
40'
Желтая карточка
М. Уррути
Желтая карточка
Р. Пуч
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес Гэлакси
33
Джонатан Клинсман
ВР
3
Хулиан Ауде
ЛЗ
2
Джален Нил
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
2
Калегари
ПЗ
16
Гастон Бругман
ЦП
8
Марко Дельгадо
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
19
Тайлер Бойд
ПВ
9
Деян Йовелич
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Остин
1
Brad Stuver
ВР
24
Nick Lima
ЦЗ
15
Лео Вяйсянен
ЦЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
33
Оуэн Вольф
ЦП
7
Даниэль Перейра
ЦП
13
Ethan Finlay
ЦП
4
Александер Ринг
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
17
Джон Галлахер
ПВ
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Лос-Анджелес Гэлакси
4
Сега Кулибали
ЦЗ
15
Эрик Савалета
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
44
Рахим Эдвардс
ЛВ
23
Даниэль Агирре
ЦП
16
Ориоль Росель
ЦП
8
Мемо Родригес
ПВ
19
Престон Джадд
ЦФ
Остин
20
Matt Bersano
ВР
21
Адам Лундквист
ЛЗ
12
Kipp Keller
ЦЗ
20
Йохан Валенсия
ОП
16
H. Jimenez
ЦФ
16
Александар Радованович
ЦФ
29
Will Bruin
ЦФ
17
Родни Редес
ЦФ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
4-3-1-2
33
Клинсман
3
Ауде
2
Нил
4
Касерес
2
Калегари
16
Бругман
8
Дельгадо
10
Пуч
19
Бойд
14
Чичарито
9
Йовелич
2-4-3-1
1
24
15
Вяйсянен
7
Перейра
13
4
Ринг
33
Вольф
17
Галлахер
24
Ригони
9
Дриусси
37
Уррути
2
Калегари
15
Савалета
15
Савалета
2
Калегари
9
Йовелич
23
Агирре
23
Агирре
9
Йовелич
8
Дельгадо
16
Росель
16
Росель
8
Дельгадо
19
Бойд
11
Коста
11
Коста
19
Бойд
14
Чичарито
19
Джадд
19
Джадд
14
Чичарито
17
Галлахер
21
Лундквист
21
Лундквист
17
Галлахер
33
Вольф
20
Валенсия
20
Валенсия
33
Вольф
24
Ригони
29
29
24
Ригони
13
17
Редес
17
Редес
13
37
Уррути
9
Зардес
9
Зардес
37
Уррути
Остались в запасе
Лос-Анджелес Гэлакси
Остин
4
Сега Кулибали
ЦЗ
44
Рахим Эдвардс
ЛВ
8
Мемо Родригес
ПВ
Главный тренер
Грегг Вэйни
20
Matt Bersano
ВР
12
Kipp Keller
ЦЗ
16
H. Jimenez
ЦФ
16
Александар Радованович
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Остались в запасе
4
Сега Кулибали
ЦЗ
44
Рахим Эдвардс
ЛВ
8
Мемо Родригес
ПВ
Остались в запасе
20
Matt Bersano
ВР
12
Kipp Keller
ЦЗ
16
H. Jimenez
ЦФ
16
Александар Радованович
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Главный тренер
Джош Волфф
Статистика матча Лос-Анджелес Гэлакси - Остин
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Остин
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
Стадион:
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