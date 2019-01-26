«Валенсия» предложила 8 миллионов за Чичарито. «Вест Хэм» рассчитывает заработать 12-14 миллионов

Нападающий «Вест Хэма» Хавьер Эрнандес может продолжить карьеру в чемпионате Испании.
По информации Marca, 30-летним мексиканцем интересуется «Валенсия». Клуб предложил за него 8 миллионов евро. «Молотобойцы» рассчитывают получить за сделку от 12 до 14 миллионов.
Форвард выступал за «Реал» в сезоне-2014/15 на правах аренды из «Манчестер Юнайтед».
- Чичарито перешел в «Вест Хэм» в июле 2017 года из «Байера».
- Сумма сделки составила 17,8 миллионов евро.
- Забил пять голов и отдал два ассиста в 17 играх сезона.
- Цена по Transfermarkt – 12 миллионов.