«Валенсия» предложила 8 миллионов за Чичарито. «Вест Хэм» рассчитывает заработать 12-14 миллионов

Нападающий «Вест Хэма» Хавьер Эрнандес может продолжить карьеру в чемпионате Испании.

По информации Marca, 30-летним мексиканцем интересуется «Валенсия». Клуб предложил за него 8 миллионов евро. «Молотобойцы» рассчитывают получить за сделку от 12 до 14 миллионов.

Форвард выступал за «Реал» в сезоне-2014/15 на правах аренды из «Манчестер Юнайтед».