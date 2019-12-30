Чичарито: «Иногда удивляюсь, что мне платят столько денег, в то время как врачи и ученые ничего не зарабатывают»

Нападающий американского «Лос-Анджелес Гэлакси» Чичарито сравнил свою зарплату и медицинских работников. Мексиканец иногда удивляется соотношению.

«Надеюсь, ситуация с пандемией послужит уроком для тех, кто находится на высоком уровне [власти]. Иногда удивляюсь, что мне платят столько денег за спорт, в то время как врачи и ученые, ищущие лекарство от чего бы то ни было, ничего не зарабатывают», – сказал Чичарито.