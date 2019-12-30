Чичарито: «Иногда удивляюсь, что мне платят столько денег, в то время как врачи и ученые ничего не зарабатывают»

Это бизнес. Рыночная экономика во всей красе. Понятно почему спортсмены много получают - мы сами отдаём им (клубам) свои деньги, заполняя стадионы, покупая клубные товары и подписки на спортивные каналы, подписываясь миллионами на их аккаунты в соцсетях и т.д. и т.п.
Как там в поговорке: с миру по нитке - бедному рубаха. Так вот, рубаха это будет из египетского хлопка с камнями Сваровски и платиновыми запонками. И уже не будет тогда он бедным.
Другой вопрос, почему так мало платят учёным, при том, что многие из них работают на государство, а не на частный бизнес. Частники-учёные очень даже себя хорошо чувствуют, вот только там заказных исследований полно. В этом-то и дилемма.
На самом деле, есть богатые учёные и среди тех, кто на гос-во работает, просто таких мало, вот в чём проблема.
Нападающий американского «Лос-Анджелес Гэлакси» Чичарито сравнил свою зарплату и медицинских работников. Мексиканец иногда удивляется соотношению.
«Надеюсь, ситуация с пандемией послужит уроком для тех, кто находится на высоком уровне [власти]. Иногда удивляюсь, что мне платят столько денег за спорт, в то время как врачи и ученые, ищущие лекарство от чего бы то ни было, ничего не зарабатывают», – сказал Чичарито.