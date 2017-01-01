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    «Вест Хэм» хочет сохранить Чичарито. Игрок близок к переходу в «Валенсию»

    «Вест Хэм» хочет удержать нападающего Чичарито в команде. Игрок близок к переходу в «Валенсию» в зимнее трансферное окно, испанский клуб ищет замену форварду Миши Батшуайи, который перешел в «Монако». Чичарито хочет получать больше игровой практики, поэтому рассматривает варианты ухода.

    По информации Sky Sports, «Вест Хэм» опасается, что зимой команду может покинуть нападающий Марко Арнаутович. Ранее клуб из Китая предложил за него 35 миллионов фунтов стерлингов, «Вест Хэм» отклонил предложение.

    • Чичарито перешел в «Вест Хэм» в 2017 году.
    • В текущем сезоне АПЛ он сыграл в 14 матчах, в которых забил четыре гола и отдал одну голевую передачу.

    Источник: Sky Sports

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