Чичарито попросил мексиканцев не кричать «puto» на матчах ЧМ во избежание санкций ФИФА

Нападающий сборной Мексики Чичарито попросил болельщиков не использовать слово «puto» во время матчей чемпионата мира-2018. Игрок уточнил, что за подобные лозунги ФИФА может оштрафовать команду за проявление гомофобии.

«Мексиканским болельщикам на стадионах – не кричите «puto». Давайте не будем рисковать еще одной санкцией», – написал Чичарито в сториз в своем инстаграме.

Слово «puto» – испанского происхождения. В переводе на русский язык оно означает «мужчина по вызову», «проститут».