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    Чичарито попросил мексиканцев не кричать «puto» на матчах ЧМ во избежание санкций ФИФА

    Нападающий сборной Мексики Чичарито попросил болельщиков не использовать слово «puto» во время матчей чемпионата мира-2018. Игрок уточнил, что за подобные лозунги ФИФА может оштрафовать команду за проявление гомофобии.

    «Мексиканским болельщикам на стадионах – не кричите «puto». Давайте не будем рисковать еще одной санкцией», – написал Чичарито в сториз в своем инстаграме.

    Слово «puto» – испанского происхождения. В переводе на русский язык оно означает «мужчина по вызову», «проститут».

    Источник: Instagram

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    20.06.2018 20:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +915

      спанчес 20 июня 2018, 23:03

      интересная транскрипция

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