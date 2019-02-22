Чичарито – первый мексиканец с 50-ю голами в АПЛ. Все забиты из пределов штрафной

«Вест Хэм» принимает «Фулхэм» в рамках 27 тура чемпионата Англии (40 минута).

На 3 минуте счет открыл вингер гостей Райан Бабел. 26 минут спустя счет сравнял нападающий хозяев Хавьер Эрнандес.

Мяч стал для Чичарито 50-м за семь лет в Премьер-лиге. 37 он забил за «Манчестер Юнайтед» (2010-2015), остальные 23 – за «Вест Хэм», к которому присоединился в июле 2017 года.

Показатель стал рекордным для мексиканцев в соревновании. Каждый из 50-ти голов игрока забит из-за пределов штрафной площади.

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