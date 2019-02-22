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    Чичарито – первый мексиканец с 50-ю голами в АПЛ. Все забиты из пределов штрафной

    «Вест Хэм» принимает «Фулхэм» в рамках 27 тура чемпионата Англии (40 минута).

    На 3 минуте счет открыл вингер гостей Райан Бабел. 26 минут спустя счет сравнял нападающий хозяев Хавьер Эрнандес.

    Мяч стал для Чичарито 50-м за семь лет в Премьер-лиге. 37 он забил за «Манчестер Юнайтед» (2010-2015), остальные 23 – за «Вест Хэм», к которому присоединился в июле 2017 года.

    Показатель стал рекордным для мексиканцев в соревновании. Каждый из 50-ти голов игрока забит из-за пределов штрафной площади.

    Следить за событиями встречи на Олимпийском стадионе в Лондоне можно здесь.

    Источник: OptaJoe

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    22.02.2019 23:34
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 февраля 2019, 11:52

      В заголовке "из" пределов ,в тексте "из-за" пределов.

      1
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 23 февраля 2019, 03:53

      вот только не каждый забит из-за пределов!что за пиз..шь?

      0
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      Рейтинг: +125

      makdim2906 > MU-fanatic 23 февраля 2019, 04:47

      Не "из-за", а "из" пределов штрафной. Чуешь разницу или для тебя все равно?

      0
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      Рейтинг: +13

      Eminent 23 февраля 2019, 01:52

      отличная арифметика: 37+23=50

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