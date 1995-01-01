«Фиорентина» интересуется Чичарито

«Фиорентина» проявляет интерес к нападающему «Вест Хэма» Чичарито.

Клуб из Флоренции находится в поисках опытного форварда. Главный тренер команды Винченцо Монтелла считает, что Джованни Симеоне необходим более зрелый партнер в атаке.

Также «Фиорентина» рассматривает кандидатуру 29-летнего Дарио Бенедетто из «Бока Хуниорс».