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    «Фиорентина» интересуется Чичарито

    «Фиорентина» проявляет интерес к нападающему «Вест Хэма» Чичарито.

    Клуб из Флоренции находится в поисках опытного форварда. Главный тренер команды Винченцо Монтелла считает, что Джованни Симеоне необходим более зрелый партнер в атаке.

    Также «Фиорентина» рассматривает кандидатуру 29-летнего Дарио Бенедетто из «Бока Хуниорс».

    • Контракт Чичарито с «Вест Хэмом» рассчитан до лета 2020 года.
    • В прошлом сезоне 31-летний мексиканец провел за лондонцев 28 игр, записав на свой счет восемь голов и три результативные передачи.

    Источник: Football Italia

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