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    Андрей Иванов - статистика

    Защитник
    Имя Андрей
    Отчество Алексеевич
    Фамилия Иванов
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Москва
    Гражданство
    Воспитаник Спартак
    Позиция Защитник
    Дата рождения 8 октября 1988 (34 года)
    Рост 179
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    СКА-Хабаровск 16 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.04.2017 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 0:0 Спартак-Нальчик (Нальчик)
    17.04.2017 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:0 Зенит-2 (Санкт-Петербург)
    08.04.2017 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 2:3 Динамо (Москва)
    01.04.2017 1' -90' Енисей (Красноярск) 3:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    89'
    26.03.2017 1' -46' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:0 Тюмень (Тюмень)
    19.03.2017 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    12.03.2017 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:1 Сокол (Саратов)
    13.11.2016 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 2:0 Сибирь (Новосибирск)
    22.10.2016 Был в запасе Спартак-2 (Москва) 2:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    15.10.2016 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 0:1 Луч (Владивосток)
    17.09.2016 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:0 Балтика (Калининград)
    10.09.2016 46' -90' Динамо (Москва) 3:2 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    76'
    03.09.2016 Был в запасе СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:0 Енисей (Красноярск)
    28.08.2016 1' -90' Тюмень (Тюмень) 1:3 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    27.07.2016 1' -90' Сибирь (Новосибирск) 0:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    23.07.2016 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:1 Химки (Химки)
    16.07.2016 1' -90' Нефтехимик (Нижнекамск) 0:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    11.07.2016 1' -70' Тамбов (Тамбов) 3:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
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