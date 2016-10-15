|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|СКА-Хабаровск
|16
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.04.2017
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|0:0
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|17.04.2017
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:0
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|08.04.2017
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|2:3
|Динамо (Москва)
|01.04.2017
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|3:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|89'
|26.03.2017
|1' -46'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:0
|Тюмень (Тюмень)
|19.03.2017
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|12.03.2017
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:1
|Сокол (Саратов)
|13.11.2016
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|2:0
|Сибирь (Новосибирск)
|22.10.2016
|Был в запасе
|Спартак-2 (Москва)
|2:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|15.10.2016
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|0:1
|Луч (Владивосток)
|17.09.2016
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:0
|Балтика (Калининград)
|10.09.2016
|46' -90'
|Динамо (Москва)
|3:2
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|76'
|03.09.2016
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:0
|Енисей (Красноярск)
|28.08.2016
|1' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|1:3
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|27.07.2016
|1' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|0:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|23.07.2016
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:1
|Химки (Химки)
|16.07.2016
|1' -90'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|0:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|11.07.2016
|1' -70'
|Тамбов (Тамбов)
|3:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)