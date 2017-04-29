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Андрей Иванов
Статистика
Андрей Иванов - статистика
Завершил карьеру
8 октября 1988 (37), Москва
#59 | Защитник
179 см | 72 кг
Россия
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Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2016/2017
Россия. ФНЛ 2015/2016
Россия. Кубок 2014/2015
Россия. ФНЛ 2014/2015
Товарищеские матчи 2014
Россия. Молодежное первенство 2013/2014
Россия. ФНЛ 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Россия. Кубок 2012/2013
Россия. Премьер-Лига 2012/2013
Товарищеские матчи 2012
Лига Европы 2011/2012
Россия. Кубок 2011/2012
Россия. Молодежное первенство 2011/2012
Россия. Молодежное первенство. Второй этап 2011/2012
Россия. Премьер-лига 2011/2012
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Россия. Кубок 2008/2009
Россия. Премьер-лига 2008
Кубок УЕФА 2007/2008
Россия. Кубок 2007/2008
Россия. Премьер-лига 2007
Россия. Премьер-лига 2006
Команда
И
Г
П
Ж
К
СКА-Хабаровск
16
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 34 тур
СКА-Хабаровск
0 : 0
29.04.2017
Спартак-Нальчик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
17.04.2017
Зенит-2
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
СКА-Хабаровск
2 : 3
08.04.2017
Динамо
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Енисей
3 : 1
01.04.2017
СКА-Хабаровск
1' - 90'
89'
Россия. ФНЛ, 28 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
26.03.2017
Тюмень
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Шинник
1 : 0
19.03.2017
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
12.03.2017
Сокол
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
13.11.2016
Cибирь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Спартак-2
2 : 0
22.10.2016
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 17 тур
СКА-Хабаровск
0 : 1
15.10.2016
Луч
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
17.09.2016
Балтика
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Динамо
3 : 2
10.09.2016
СКА-Хабаровск
46' - 90'
76'
Россия. ФНЛ, 11 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
03.09.2016
Енисей
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 10 тур
Тюмень
1 : 3
28.08.2016
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Cибирь
0 : 0
27.07.2016
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
23.07.2016
Химки
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Нефтехимик
0 : 0
16.07.2016
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Тамбов
3 : 1
11.07.2016
СКА-Хабаровск
1' - 70'
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