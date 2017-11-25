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Илья Гультяев
Статистика
Илья Гультяев - статистика
Завершил карьеру
5 сентября 1988 (38), Вологда
#35 | Полузащитник
182 см
Россия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Россия. Вторая лига. Группа 2 2022/2023
Россия. ФНЛ 2017/2018
Россия. Кубок 2016/2017
Россия. ФНЛ 2016/2017
Россия. Кубок 2015/2016
Россия. ФНЛ 2015/2016
Россия. Кубок 2014/2015
Россия. ФНЛ 2014/2015
Россия. Кубок 2013/2014
Россия. ФНЛ 2013/2014
Россия. ФНЛ 2012/2013
Россия. Кубок 2011/2012
Россия. Премьер-лига 2011/2012
Россия. Кубок 2010/2011
Россия. Премьер-Лига 2010
Россия. Кубок 2009/2010
Россия. Премьер-лига 2009
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Тамбов
18
3
0
5
1
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 25 тур
Факел
1 : 2
25.11.2017
Тамбов
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Тамбов
3 : 1
19.11.2017
Зенит-2
1' - 90'
13'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Енисей
2 : 0
12.11.2017
Тамбов
78' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Спартак-2
0 : 3
04.11.2017
Тамбов
1' - 90'
10'
11'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Тамбов
0 : 1
29.10.2017
Авангард
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
Тамбов
4 : 1
21.10.2017
Cибирь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
Тюмень
3 : 1
14.10.2017
Тамбов
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Тамбов
1 : 1
07.10.2017
Сочи
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Шинник
1 : 0
30.09.2017
Тамбов
1' - 90'
82'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Тамбов
3 : 1
24.09.2017
Волгарь
1' - 90'
41'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Химки
1 : 1
16.09.2017
Тамбов
25' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Тамбов
3 : 1
10.09.2017
Томь
76' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.09.2017
Тамбов
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 11 тур
Тамбов
2 : 1
02.09.2017
Нижний Новгород
1' - 29'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Луч
0 : 0
27.08.2017
Тамбов
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Тамбов
2 : 1
19.08.2017
Кубань (ЛФЛ)
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Тамбов
2 : 1
13.08.2017
Ротор
1' - 90'
66'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Тамбов
1 : 0
09.08.2017
Факел
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Зенит-2
0 : 1
05.08.2017
Тамбов
1' - 90'
54'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Тамбов
5 : 0
30.07.2017
Енисей
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Балтика
3 : 0
26.07.2017
Тамбов
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Тамбов
3 : 0
22.07.2017
Спартак-2
1' - 90'
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