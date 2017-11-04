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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-2 - Тамбов
Спартак-2 - Тамбов: обзор матча 04 ноября 2017
Спартак-2
04.11.2017, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 21 тур
0 : 3
Завершен
Тамбов
10'
И. Гультяев
24'
А. Часовских
71'
А. Мурнин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-2 - Тамбов
Желтая карточка
Ф. Сакала
90'
+2
81'
Замена
М. Трусевич
️️️️
А. Дутов
75'
Замена
В. Рыжков
️️️️
А. Мурнин
Замена
Б. Цыганков
️️️️
К. Щербаков
75'
72'
Замена
А. Скворцов
️️️️
А. Часовских
71'
ГОЛ! 0:3!
А. Мурнин
Желтая карточка
А. Лихачев
65'
59'
Замена
П. Игнатович
️️️️
С. Шевчук
Замена
И. Самбу
️️️️
С. Нимели
46'
24'
ГОЛ! 0:2!
А. Часовских
11'
Желтая карточка
И. Гультяев
10'
ГОЛ! 0:1!
И. Гультяев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-2
98
Александр Максименко
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
96
Александр Лихачев
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
3
Константин Щербаков
ПЗ
83
Владислав Пантелеев
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
99
Силванус Нимели
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Тамбов
81
Олег Смирнов
ВР
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
4
Марат Быстров
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
66
Александр Дутов
ОП
27
Андрей Мурнин
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
7
Олег Чернышов
ПВ
15
Андрей Часовских
ЦФ
Спартак-2
16
Владислав Терешкин
ВР
57
Вадим Аверкиев
ВР
8
Борис Цыганков
ОП
19
Егор Никулин
ЦП
49
Идриса Самбу
ЦФ
Тамбов
30
Дмитрий Вялов
ВР
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
28
Владислав Рыжков
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
25
Денис Поярков
ЦП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
3-2-1-1-2
98
Максименко
96
Лихачев
88
Сокол
46
Мамин
3
Красильниченко
3
Щербаков
83
Пантелеев
11
Ломовицкий
99
Нимели
10
Сакала
4-2-2-1-1
81
Смирнов
55
Шляков
29
Горбатюк
4
Быстров
35
Гультяев
18
Кашчелан
66
Дутов
27
Мурнин
70
Шевчук
7
Чернышов
15
Часовских
99
Нимели
49
Самбу
49
Самбу
99
Нимели
3
Щербаков
8
Цыганков
8
Цыганков
3
Щербаков
15
Часовских
92
Скворцов
92
Скворцов
15
Часовских
70
Шевчук
29
Игнатович
29
Игнатович
70
Шевчук
27
Мурнин
28
Рыжков
28
Рыжков
27
Мурнин
66
Дутов
30
Трусевич
30
Трусевич
66
Дутов
Остались в запасе
Спартак-2
Тамбов
19
Егор Никулин
ЦП
16
Владислав Терешкин
ВР
57
Вадим Аверкиев
ВР
Главный тренер
Дмитрий Гунько
30
Дмитрий Вялов
ВР
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
25
Денис Поярков
ЦП
Остались в запасе
19
Егор Никулин
ЦП
16
Владислав Терешкин
ВР
57
Вадим Аверкиев
ВР
Остались в запасе
30
Дмитрий Вялов
ВР
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
25
Денис Поярков
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Статистика матча Спартак-2 - Тамбов
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Кукуляк
(Калуга)
Стадион:
академии "Спартак"
Новости команд
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