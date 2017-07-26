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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Тамбов
Балтика - Тамбов: обзор матча 26 июля 2017
Балтика
26.07.2017, среда, 20:00
Россия. ФНЛ, 4 тур
3 : 0
Завершен
Тамбов
3'
К. Погребняк
31'
А. Джалилов
52'
Д. Скопинцев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Тамбов
Замена
А. Подбельцев
️️️️
С. Себай
87'
Замена
А. Малеев
️️️️
А. Джалилов
85'
75'
Замена
А. Джафар
️️️️
С. Шевчук
Замена
Н. Бурмистров
️️️️
К. Погребняк
75'
Замена
И. Джалилов
️️️️
В. Каленкович
71'
Желтая карточка
К. Погребняк
70'
56'
Желтая карточка
М. Трусевич
54'
Замена
А. Дутов
️️️️
А. Мурнин
ГОЛ! 3:0!
Д. Скопинцев
52'
Желтая карточка
А. Логашов
47'
46'
Замена
О. Чернышов
️️️️
В. Рыжков
43'
Желтая карточка
М. Быстров
Желтая карточка
И. Черенчиков
42'
Желтая карточка
В. Каленкович
42'
36'
Желтая карточка
В. Рыжков
35'
Замена
А. Скворцов
️️️️
И. Кухарчук
ГОЛ! 2:0!
А. Джалилов
31'
ГОЛ! 1:0!
К. Погребняк
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Евгений Помазан
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
7
Александр Шешуков
ОП
6
Виктор Свежов
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
15
Сенин Себай
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Тамбов
81
Олег Смирнов
ВР
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
4
Марат Быстров
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
27
Андрей Мурнин
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
15
Андрей Часовских
ЦФ
Балтика
22
Илья Лантратов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
8
Артемий Малеев
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
9
Александр Подбельцев
ЦФ
Тамбов
1
Денис Вавилин
ВР
19
Алексей Михалев
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
66
Александр Дутов
ОП
7
Олег Чернышов
ПВ
92
Алексей Скворцов
ЦФ
77
Абдул Джафар
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Помазан
7
Скопинцев
40
Тимошин
79
Черенчиков
43
Логашов
7
Шешуков
93
Каленкович
6
Свежов
10
Джалилов
15
Себай
9
Погребняк
4-4-1-1
81
Смирнов
22
Рыбин
29
Горбатюк
4
Быстров
35
Гультяев
70
Шевчук
30
Трусевич
28
Рыжков
27
Мурнин
44
Кухарчук
15
Часовских
15
Себай
9
Подбельцев
9
Подбельцев
15
Себай
10
Джалилов
8
Малеев
8
Малеев
10
Джалилов
93
Каленкович
3
Джалилов
3
Джалилов
93
Каленкович
9
Погребняк
18
Бурмистров
18
Бурмистров
9
Погребняк
44
Кухарчук
92
Скворцов
92
Скворцов
44
Кухарчук
27
Мурнин
66
Дутов
66
Дутов
27
Мурнин
28
Рыжков
7
Чернышов
7
Чернышов
28
Рыжков
70
Шевчук
77
Джафар
77
Джафар
70
Шевчук
Остались в запасе
Балтика
Тамбов
22
Илья Лантратов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Черевченко
1
Денис Вавилин
ВР
19
Алексей Михалев
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
Остались в запасе
22
Илья Лантратов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
Остались в запасе
1
Денис Вавилин
ВР
19
Алексей Михалев
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Статистика матча Балтика - Тамбов
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Информация о матче
Главный судья:
Лаша Верулидзе
(Владикавказ)
Стадион:
Балтика
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