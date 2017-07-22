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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тамбов - Спартак-2
Тамбов - Спартак-2: обзор матча 22 июля 2017
Тамбов
22.07.2017, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 3 тур
3 : 0
Завершен
Спартак-2
16'
А. Часовских
33'
В. Рыжков
71'
С. Шевчук (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тамбов - Спартак-2
90'
+4
Желтая карточка
Ф. Сакала
Желтая карточка
А. Дутов
90'
+2
Замена
Е. Казадаев
️️️️
А. Мурнин
89'
80'
Замена
Е. Никулин
️️️️
А. Руденко
79'
Замена
Б. Цыганков
️️️️
Ш. Шанбиев
79'
Замена
О. Красильниченко
️️️️
В. Пантелеев
Желтая карточка
С. Шевчук
74'
74'
Желтая карточка
И. Самбу
71'
Желтая карточка
А. Лихачев
ГОЛ с пенальти! 3:0!
С. Шевчук
71'
Замена
А. Дутов
️️️️
В. Рыжков
63'
Замена
А. Скворцов
️️️️
И. Кухарчук
61'
Замена
Е. Шляков
️️️️
А. Рыбин
57'
37'
Замена
А. Ломовицкий
️️️️
А. Сокол
Желтая карточка
М. Быстров
35'
ГОЛ! 2:0!
В. Рыжков
33'
ГОЛ! 1:0!
А. Часовских
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тамбов
81
Олег Смирнов
ВР
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
4
Марат Быстров
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
28
Владислав Рыжков
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
15
Андрей Часовских
ЦФ
Спартак-2
16
Владислав Терешкин
ВР
96
Александр Лихачев
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
20
Данил Полубояринов
ЦП
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
15
Николай Рассказов
ПВ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
49
Идриса Самбу
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Тамбов
30
Дмитрий Вялов
ВР
1
Денис Вавилин
ВР
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
66
Александр Дутов
ОП
20
Евгений Казадаев
ЦП
25
Денис Поярков
ЦП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
77
Абдул Джафар
ЦФ
Спартак-2
57
Вадим Аверкиев
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
35
Леонид Миронов
ЦЗ
8
Борис Цыганков
ОП
19
Егор Никулин
ЦП
66
Павел Лелюхин
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
4-4-1-1
81
Смирнов
35
Гультяев
29
Горбатюк
4
Быстров
22
Рыбин
28
Рыжков
70
Шевчук
30
Трусевич
27
Мурнин
44
Кухарчук
15
Часовских
3-3-2-2
16
Терешкин
96
Лихачев
46
Мамин
88
Сокол
20
Полубояринов
2
Шанбиев
83
Пантелеев
15
Рассказов
19
Руденко
49
Самбу
10
Сакала
44
Кухарчук
92
Скворцов
92
Скворцов
44
Кухарчук
27
Мурнин
20
Казадаев
20
Казадаев
27
Мурнин
22
Рыбин
55
Шляков
55
Шляков
22
Рыбин
28
Рыжков
66
Дутов
66
Дутов
28
Рыжков
19
Руденко
19
Никулин
19
Никулин
19
Руденко
2
Шанбиев
8
Цыганков
8
Цыганков
2
Шанбиев
83
Пантелеев
3
Красильниченко
3
Красильниченко
83
Пантелеев
88
Сокол
11
Ломовицкий
11
Ломовицкий
88
Сокол
Остались в запасе
Тамбов
Спартак-2
30
Дмитрий Вялов
ВР
1
Денис Вавилин
ВР
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
25
Денис Поярков
ЦП
77
Абдул Джафар
ЦФ
35
Леонид Миронов
ЦЗ
66
Павел Лелюхин
ЦП
57
Вадим Аверкиев
ВР
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Остались в запасе
30
Дмитрий Вялов
ВР
1
Денис Вавилин
ВР
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
25
Денис Поярков
ЦП
77
Абдул Джафар
ЦФ
Остались в запасе
35
Леонид Миронов
ЦЗ
66
Павел Лелюхин
ЦП
57
Вадим Аверкиев
ВР
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Статистика матча Тамбов - Спартак-2
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Недвижай
(Ставрополь)
Стадион:
Спартак
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