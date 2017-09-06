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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Крылья Советов - Тамбов
Крылья Советов - Тамбов: обзор матча 06 сентября 2017
Крылья Советов
06.09.2017, среда, 18:00
Россия. ФНЛ, 12 тур
1 : 0
Завершен
Тамбов
12'
Д. Ятченко (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Тамбов
Желтая карточка
Е. Конюхов
90'
+5
Замена
К. Гоцук
️️️️
А. Гаджибеков
87'
75'
Замена
О. Чернышов
️️️️
М. Быстров
Замена
Д. Кленкин
️️️️
С. Самодин
74'
Замена
Е. Башкиров
️️️️
А. Чочиев
69'
68'
Замена
С. Шевчук
️️️️
И. Кухарчук
60'
Замена
В. Рыжков
️️️️
А. Часовских
Замена
Д. Ткачук
️️️️
С. Корниленко
58'
53'
Замена
А. Скворцов
️️️️
А. Мурнин
45'
+1
Желтая карточка
Е. Овсиенко
Желтая карточка
А. Гаджибеков
26'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Ятченко
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
30
Надсон
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
10
Азер Алиев
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
22
Срджан Мияилович
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Тамбов
1
Денис Вавилин
ВР
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
4
Марат Быстров
ЦЗ
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
30
Максим Трусевич
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
15
Андрей Часовских
ЦФ
Крылья Советов
23
Артем Леонов
ВР
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
44
Евгений Башкиров
ОП
4
Данил Кленкин
ЦП
44
Михаил Тихонов
ПВ
13
Святослав Георгиевский
ПВ
72
Павел Голышев
ЦФ
Тамбов
81
Олег Смирнов
ВР
35
Илья Гультяев
ПЗ
66
Александр Дутов
ОП
70
Сергей Шевчук
ЦП
25
Денис Поярков
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
7
Олег Чернышов
ПВ
92
Алексей Скворцов
ЦФ
4-3-1-2
14
Конюхов
33
Ятченко
30
Надсон
0
Таранов
3
Гаджибеков
10
Алиев
5
Зинков
22
Мияилович
11
Чочиев
22
Самодин
12
Корниленко
3-3-2-1-1
1
Вавилин
4
Овсиенко
4
Быстров
29
Горбатюк
22
Рыбин
18
Кашчелан
55
Шляков
30
Трусевич
27
Мурнин
44
Кухарчук
15
Часовских
3
Гаджибеков
24
Гоцук
24
Гоцук
3
Гаджибеков
11
Чочиев
44
Башкиров
44
Башкиров
11
Чочиев
22
Самодин
4
Кленкин
4
Кленкин
22
Самодин
12
Корниленко
31
Ткачук
31
Ткачук
12
Корниленко
27
Мурнин
92
Скворцов
92
Скворцов
27
Мурнин
44
Кухарчук
70
Шевчук
70
Шевчук
44
Кухарчук
15
Часовских
28
Рыжков
28
Рыжков
15
Часовских
4
Быстров
7
Чернышов
7
Чернышов
4
Быстров
Остались в запасе
Крылья Советов
Тамбов
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
64
Олег Ланин
ОП
44
Михаил Тихонов
ПВ
23
Артем Леонов
ВР
31
Георгий Зотов
ПЗ
13
Святослав Георгиевский
ПВ
72
Павел Голышев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
81
Олег Смирнов
ВР
35
Илья Гультяев
ПЗ
66
Александр Дутов
ОП
25
Денис Поярков
ЦП
Остались в запасе
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
64
Олег Ланин
ОП
44
Михаил Тихонов
ПВ
23
Артем Леонов
ВР
31
Георгий Зотов
ПЗ
13
Святослав Георгиевский
ПВ
72
Павел Голышев
ЦФ
Остались в запасе
81
Олег Смирнов
ВР
35
Илья Гультяев
ПЗ
66
Александр Дутов
ОП
25
Денис Поярков
ЦП
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча Крылья Советов - Тамбов
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Апонасенко
(Москва)
Стадион:
Металлург
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