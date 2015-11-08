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Александр Васюков - статистика

Завершил карьеру
18 февраля 1992 (34)
#15 | Защитник
179 см | 71 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Орел
11
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 17 тур
Орел
1 : 0
08.11.2015
Витязь
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 16 тур
Калуга
3 : 1
01.11.2015
Орел
1' - 63'
46'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 15 тур
Орел
0 : 1
25.10.2015
Авангард
1' - 83'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 14 тур
Чертаново
2 : 0
18.10.2015
Орел
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 13 тур
Орел
0 : 3
11.10.2015
Тамбов
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 12 тур
Торпедо
2 : 0
04.10.2015
Орел
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 11 тур
Орел
0 : 0
27.09.2015
Рязань
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 10 тур
Энергомаш
1 : 1
21.09.2015
Орел
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 9 тур
Локомотив
1 : 0
14.09.2015
Орел
24' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 8 тур
Орел
0 : 0
07.09.2015
Металлург Л
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 7 тур
Арсенал-2
2 : 1
31.08.2015
Орел
1' - 46'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 6 тур
Орел
1 : 0
24.08.2015
Динамо Бр
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 5 тур
Витязь
1 : 0
17.08.2015
Орел
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 4 тур
Орел
0 : 0
11.08.2015
Калуга
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 3 тур
Авангард
1 : 0
03.08.2015
Орел
1' - 81'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 2 тур
Орел
0 : 2
28.07.2015
Чертаново
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 1 тур
Зенит
0 : 1
20.07.2015
Орел
1' - 90'
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