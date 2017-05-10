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Александр Ярковой
Статистика
Александр Ярковой - статистика
Завершил карьеру
10 февраля 1993 (33)
#89 | Защитник
189 см | 75 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2016/2017
Россия. Второй дивизион. Зона Запад 2015/2016
Россия. Молодежное первенство 2012/2013
Россия. Молодежное первенство. Второй этап 2011/2012
Россия. Молодежное первенство 2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Химки
8
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 36 тур
Химки
2 : 2
10.05.2017
Луч
1' - 21'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Химки
1 : 1
29.04.2017
Волгарь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
Химки
1 : 0
17.04.2017
Балтика
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 31 тур
Динамо
0 : 0
12.04.2017
Химки
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
Химки
2 : 2
08.04.2017
Енисей
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
Тюмень
1 : 1
01.04.2017
Химки
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Химки
3 : 0
26.03.2017
Шинник
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 26 тур
Химки
0 : 0
12.03.2017
Факел
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Тамбов
0 : 1
05.11.2016
Химки
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Химки
1 : 0
30.10.2016
Спартак-2
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Луч
2 : 0
22.10.2016
Химки
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 13 тур
Химки
0 : 0
12.10.2016
Динамо
1' - 57'
52'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Волгарь
1 : 1
08.10.2016
Химки
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 14 тур
Балтика
0 : 0
26.09.2016
Химки
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Енисей
3 : 0
10.09.2016
Химки
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Химки
3 : 2
02.09.2016
Тюмень
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 10 тур
Шинник
2 : 0
28.08.2016
Химки
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 9 тур
Химки
0 : 0
21.08.2016
Сокол
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
Факел
2 : 0
17.08.2016
Химки
25' - 90'
55'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Химки
4 : 1
13.08.2016
Кубань (ЛФЛ)
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 6 тур
Мордовия
5 : 0
06.08.2016
Химки
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 5 тур
Химки
1 : 1
31.07.2016
Cибирь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 4 тур
Нефтехимик
1 : 0
27.07.2016
Химки
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 1 тур
Тосно
1 : 1
11.07.2016
Химки
Был в запасе
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