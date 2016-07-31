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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химки - Cибирь
Химки - Cибирь: обзор матча 31 июля 2016
Химки
31.07.2016, воскресенье, 15:00
Россия. ФНЛ, 5 тур
1 : 1
Завершен
Cибирь
64'
М. Петрусев
90+5'
Н. Безлихотнов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - Cибирь
90'
+5
ГОЛ! 1:1!
Н. Безлихотнов
Желтая карточка
А. Мостовой
90'
+2
Замена
Д. Ахба
️️️️
В. Черов
90'
73'
Замена
Р. Беляев
️️️️
М. Мищенко
73'
Замена
Н. Безлихотнов
️️️️
М. Андреев
Замена
А. Мостовой
️️️️
М. Петрусев
70'
ГОЛ! 1:0!
М. Петрусев
64'
63'
Замена
В. Азаров
️️️️
Г. Рухаиа
Замена
В. Черов
️️️️
Н. Кирсанов
58'
Замена
И. Кузьмичев
️️️️
С. Чернышов
53'
46'
Замена
Н. Глушков
️️️️
Э. Богданов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
18
Вячеслав Исупов
ВР
27
Кирилл Заика
ЛАЗ
20
Диего Малания
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
26
Игорь Чернышов
ЦЗ
8
Михаил Петрусев
ЛВ
53
Ян Казаев
ЦП
4
Николай Тюнин
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
10
Никита Кирсанов
АП
48
Сергей Чернышов
ЦФ
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
3
Максим Плопа
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
37
Евгений Чеботару
ЦП
77
Максим Андреев
АП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
7
Эдуард Богданов
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
Химки
1
Дмитрий Цицилин
ВР
89
Александр Ярковой
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
13
Станислав Ефимов
ЦП
20
Дмитрий Ахба
ЦФ
11
Илья Кузьмичев
ЦФ
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
47
Никита Глушков
ЦП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
99
Владимир Азаров
ЦФ
7
Роман Беляев
ЦФ
3-1-3-2-1
18
Исупов
20
Малания
5
Шумских
26
Чернышов
27
Заика
53
Казаев
4
Тюнин
77
Гащенков
8
Петрусев
10
Кирсанов
48
Чернышов
4-3-1-2
22
Цыган
28
Магаль
29
Мищенко
4
Выходил
3
Плопа
4
Рухаиа
37
Чеботару
5
Гладышев
77
Андреев
45
Вотинов
7
Богданов
Черов
20
Ахба
20
Ахба
Черов
48
Чернышов
11
Кузьмичев
11
Кузьмичев
48
Чернышов
10
Кирсанов
2
Черов
2
Черов
10
Кирсанов
8
Петрусев
77
Мостовой
77
Мостовой
8
Петрусев
4
Рухаиа
99
Азаров
99
Азаров
4
Рухаиа
77
Андреев
90
Безлихотнов
90
Безлихотнов
77
Андреев
7
Богданов
47
Глушков
47
Глушков
7
Богданов
29
Мищенко
7
Беляев
7
Беляев
29
Мищенко
Остались в запасе
Химки
Cибирь
13
Станислав Ефимов
ЦП
1
Дмитрий Цицилин
ВР
89
Александр Ярковой
ЦЗ
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
25
Илья Трунин
ВР
80
Евгений Качан
ЦЗ
Остались в запасе
13
Станислав Ефимов
ЦП
1
Дмитрий Цицилин
ВР
89
Александр Ярковой
ЦЗ
Остались в запасе
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
25
Илья Трунин
ВР
80
Евгений Качан
ЦЗ
Статистика матча Химки - Cибирь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Александр Борисов
(Самара)
Стадион:
Родина
Где смотреть матч:
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