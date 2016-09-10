Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Химки
Енисей - Химки: обзор матча 10 сентября 2016
Енисей
10.09.2016, суббота, 13:00
Россия. ФНЛ, 12 тур
3 : 0
Завершен
Химки
5'
Н. Чичерин
36'
А. Малоян
74'
А. Алиев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Химки
Замена
М. Тихонов
️️️️
А. Алиев
85'
ГОЛ! 3:0!
А. Алиев
74'
Желтая карточка
В. Камеш
69'
Замена
Нивалдо
️️️️
А. Малоян
66'
Замена
П. Рожков
️️️️
В. Кичин
53'
46'
Замена
Д. Ахба
️️️️
Н. Кирсанов
46'
Замена
И. Кузьмичев
️️️️
М. Гащенков
Замена
А. Фатуллаев
️️️️
М. Семакин
46'
ГОЛ! 2:0!
А. Малоян
36'
23'
Желтая карточка
Н. Тюнин
9'
Желтая карточка
М. Гащенков
ГОЛ! 1:0!
Н. Чичерин
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
90
Александр Ломакин
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
33
Владимирс Камеш
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
0
Артур Малоян
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Химки
18
Вячеслав Исупов
ВР
27
Кирилл Заика
ЛАЗ
89
Александр Ярковой
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
8
Михаил Петрусев
ЛВ
4
Николай Тюнин
ЦП
53
Ян Казаев
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
10
Никита Кирсанов
АП
48
Сергей Чернышов
ЦФ
Енисей
1
Денис Вавилин
ВР
23
Максим Васильев
ЦЗ
27
Павел Рожков
ОП
15
Азим Фатуллаев
ОП
44
Михаил Тихонов
ПВ
6
Нивалдо
ЦФ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Химки
1
Дмитрий Цицилин
ВР
20
Диего Малания
ЦЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
21
Батрадз Кокоев
ОП
77
Максим Широков
ЦП
20
Дмитрий Ахба
ЦФ
11
Илья Кузьмичев
ЦФ
4-1-4-1
1
Опарин
2
Кичин
35
Гультяев
23
Чернов
4
Чичерин
64
Ланин
90
Ломакин
33
Камеш
14
Семакин
10
Алиев
0
Малоян
3-1-3-2-1
18
Исупов
44
Фадеев
5
Шумских
89
Ярковой
27
Заика
4
Тюнин
53
Казаев
77
Гащенков
10
Кирсанов
8
Петрусев
48
Чернышов
2
Кичин
27
Рожков
27
Рожков
2
Кичин
10
Алиев
44
Тихонов
44
Тихонов
10
Алиев
14
Семакин
15
Фатуллаев
15
Фатуллаев
14
Семакин
0
Малоян
6
Нивалдо
6
Нивалдо
0
Малоян
10
Кирсанов
20
Ахба
20
Ахба
10
Кирсанов
77
Гащенков
11
Кузьмичев
11
Кузьмичев
77
Гащенков
Остались в запасе
Енисей
Химки
1
Денис Вавилин
ВР
23
Максим Васильев
ЦЗ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
77
Максим Широков
ЦП
20
Диего Малания
ЦЗ
21
Батрадз Кокоев
ОП
1
Дмитрий Цицилин
ВР
77
Андрей Мостовой
ЛВ
Остались в запасе
1
Денис Вавилин
ВР
23
Максим Васильев
ЦЗ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Остались в запасе
77
Максим Широков
ЦП
20
Диего Малания
ЦЗ
21
Батрадз Кокоев
ОП
1
Дмитрий Цицилин
ВР
77
Андрей Мостовой
ЛВ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча Енисей - Химки
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Стадион:
Центральный
Новости команд
Все
Енисей
Химки
Радимов назвал самого честного соперника в карьере
15 ноября
6
Первая лига. «Енисей» Тихонова сенсационно победил в манеже «Сочи» (3:0)
8 ноября
2
Тихонов сделал заявление о возвращении в «Енисей»
5 ноября
5
«Енисей» – «Нижний Новгород»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Енисея» и «Нижнего Новгорода» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
Радимов назвал самого честного соперника в карьере
15 ноября
6
Первая лига. «Енисей» Тихонова сенсационно победил в манеже «Сочи» (3:0)
8 ноября
2
Тихонов сделал заявление о возвращении в «Енисей»
5 ноября
5
«Енисей» – «Нижний Новгород»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Енисея» и «Нижнего Новгорода» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
Знаменитый темнокожий легионер РПЛ рассказал, как на него нападали расисты
3 октября
5
Юрист объяснил, почему «Ростов» не повторит судьбу «Химок»
3 октября
3
Экс-начальника «Химок» объявили в международный розыск
24 сентября
3
Гогниев – о Глушакове в «Химках»: «Денис только разговаривал»
14 сентября
1
Заболотный: «Садыгов уверял, что решит вопросы и не кинет»
12 сентября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+