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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химки - Волгарь
Химки - Волгарь: обзор матча 29 апреля 2017
Химки
29.04.2017, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 34 тур
1 : 1
Завершен
Волгарь
77'
Т. Андре Нильсен
28'
Д. Кабутов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - Волгарь
Замена
Б. Кокоев
️️️️
И. Кузьмичев
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
Т. Андре Нильсен
77'
76'
Желтая карточка
А. Болонин
76'
Замена
В. Камилов
️️️️
А. Дышеков
68'
Замена
А. Болонин
️️️️
А. Сутормин
62'
Замена
М. Яковлев
️️️️
М. Жабкин
60'
Желтая карточка
А. Сутормин
Замена
Т. Андре Нильсен
️️️️
А. Чатович
57'
55'
Замена
Д. Отставнов
️️️️
И. Машуков
Замена
М. Петрусев
️️️️
М. Гащенков
46'
Замена
М. Петрусев
️️️️
Д. Малания
46'
28'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кабутов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
18
Вячеслав Исупов
ВР
27
Кирилл Заика
ЛАЗ
20
Диего Малания
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
26
Игорь Чернышов
ЦЗ
9
Никита Лапин
ПАЗ
8
Адмир Чатович
ЦП
53
Ян Казаев
ЦП
4
Николай Тюнин
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
11
Илья Кузьмичев
ЦФ
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
85
Антон Григорьев
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
33
Аслан Дышеков
ОП
18
Олег Шалаев
ОП
2
Евгений Кирисов
ЦП
99
Михаил Жабкин
ЦФ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Химки
1
Дмитрий Цицилин
ВР
45
Евгений Горячев
ЦЗ
89
Александр Ярковой
ЦЗ
8
Михаил Петрусев
ЛВ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
21
Батрадз Кокоев
ОП
92
Тим Андре Нильсен
ЦФ
Волгарь
24
Дмитрий Терновский
ВР
11
Александр Болонин
ЛВ
99
Роман Акбашев
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
3-2-4-1
18
Исупов
20
Малания
5
Шумских
26
Чернышов
27
Заика
9
Лапин
8
Чатович
4
Тюнин
77
Гащенков
53
Казаев
11
Кузьмичев
3-4-1-2
71
Бучнев
85
Григорьев
15
Плиев
30
Таказов
11
Сутормин
33
Дышеков
18
Шалаев
70
Кабутов
2
Кирисов
14
Машуков
99
Жабкин
20
Малания
8
Петрусев
8
Петрусев
20
Малания
8
Чатович
92
Нильсен
92
Нильсен
8
Чатович
11
Кузьмичев
21
Кокоев
21
Кокоев
11
Кузьмичев
11
Сутормин
11
Болонин
11
Болонин
11
Сутормин
99
Жабкин
9
Яковлев
9
Яковлев
99
Жабкин
33
Дышеков
18
Камилов
18
Камилов
33
Дышеков
14
Машуков
26
Отставнов
26
Отставнов
14
Машуков
Остались в запасе
Химки
Волгарь
45
Евгений Горячев
ЦЗ
1
Дмитрий Цицилин
ВР
89
Александр Ярковой
ЦЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
99
Роман Акбашев
ЦП
24
Дмитрий Терновский
ВР
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
Остались в запасе
45
Евгений Горячев
ЦЗ
1
Дмитрий Цицилин
ВР
89
Александр Ярковой
ЦЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
Остались в запасе
99
Роман Акбашев
ЦП
24
Дмитрий Терновский
ВР
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
Статистика матча Химки - Волгарь
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Амелин
(Тула)
Стадион:
Родина
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