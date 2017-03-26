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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химки - Шинник
Химки - Шинник: обзор матча 26 марта 2017
Химки
26.03.2017, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 28 тур
3 : 0
Завершен
Шинник
27'
К. Заика
62'
М. Гащенков
69'
Я. Казаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - Шинник
90'
+1
Желтая карточка
Э. Низамутдинов
Замена
Б. Кокоев
️️️️
Я. Казаев
83'
Замена
И. Кузьмичев
️️️️
А. Чатович
74'
Замена
Т. Андре Нильсен
️️️️
М. Гащенков
74'
72'
Желтая карточка
М. Султонов
Желтая карточка
К. Заика
72'
Желтая карточка
Я. Казаев
70'
69'
Замена
Д. Дзахов
️️️️
Е. Ятченко
ГОЛ! 3:0!
Я. Казаев
69'
Замена
М. Петрусев
️️️️
Ф. Дворников
68'
65'
Замена
М. Лаук
️️️️
П. Евсеев
65'
Замена
В. Цховребов
️️️️
Т. Царикаев
62'
Замена
В. Ослоновский
️️️️
А. Митасов
ГОЛ! 2:0!
М. Гащенков
62'
Желтая карточка
И. Чернышов
56'
44'
Желтая карточка
А. Митасов
ГОЛ! 1:0!
К. Заика
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
18
Вячеслав Исупов
ВР
27
Кирилл Заика
ЛАЗ
20
Диего Малания
ЦЗ
26
Игорь Чернышов
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
9
Никита Лапин
ПАЗ
8
Адмир Чатович
ЦП
53
Ян Казаев
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
4
Николай Тюнин
ЦП
9
Федор Дворников
ЦФ
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
17
Тарас Царикаев
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
9
Артем Митасов
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
8
Михаил Земсков
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Химки
1
Дмитрий Цицилин
ВР
89
Александр Ярковой
ЦЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
8
Михаил Петрусев
ЛВ
21
Батрадз Кокоев
ОП
11
Илья Кузьмичев
ЦФ
92
Тим Андре Нильсен
ЦФ
Шинник
22
Илья Лантратов
ВР
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
37
Владислав Ослоновский
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
20
Иван Подоляк
ЦФ
3-2-4-1
18
Исупов
20
Малания
26
Чернышов
5
Шумских
27
Заика
9
Лапин
8
Чатович
77
Гащенков
4
Тюнин
53
Казаев
9
Дворников
4-1-2-1-2
16
Яшин
97
Ятченко
24
Гоцук
78
Чистяков
5
Евсеев
17
Царикаев
52
Нетфуллин
9
Митасов
28
Султонов
81
Низамутдинов
8
Земсков
8
Чатович
11
Кузьмичев
11
Кузьмичев
8
Чатович
53
Казаев
21
Кокоев
21
Кокоев
53
Казаев
77
Гащенков
92
Нильсен
92
Нильсен
77
Гащенков
9
Дворников
8
Петрусев
8
Петрусев
9
Дворников
5
Евсеев
10
Лаук
10
Лаук
5
Евсеев
17
Царикаев
15
Цховребов
15
Цховребов
17
Царикаев
9
Митасов
37
Ослоновский
37
Ослоновский
9
Митасов
97
Ятченко
71
Дзахов
71
Дзахов
97
Ятченко
Остались в запасе
Химки
Шинник
1
Дмитрий Цицилин
ВР
89
Александр Ярковой
ЦЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
20
Иван Подоляк
ЦФ
22
Илья Лантратов
ВР
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
1
Дмитрий Цицилин
ВР
89
Александр Ярковой
ЦЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
Остались в запасе
20
Иван Подоляк
ЦФ
22
Илья Лантратов
ВР
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Химки - Шинник
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сиденков
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Родина
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