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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Химки
Шинник - Химки: обзор матча 28 августа 2016
Шинник
28.08.2016, воскресенье, 18:00
Россия. ФНЛ, 10 тур
2 : 0
Завершен
Химки
75'
Е. Ятченко
83'
Э. Низамутдинов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Химки
90'
+2
Вторая желтая
И. Кузьмичев
90'
Желтая карточка
И. Кузьмичев
87'
Замена
Б. Кокоев
️️️️
М. Гащенков
84'
Замена
А. Мостовой
️️️️
М. Петрусев
ГОЛ! 2:0!
Э. Низамутдинов
83'
79'
Замена
С. Чернышов
️️️️
К. Заика
ГОЛ! 1:0!
Е. Ятченко
75'
Желтая карточка
К. Гоцук
70'
Замена
Р. Нетфуллин
️️️️
Д. Дзахов
70'
65'
Желтая карточка
М. Гащенков
Замена
В. Ослоновский
️️️️
М. Султонов
63'
62'
Замена
И. Кузьмичев
️️️️
Н. Кирсанов
Замена
М. Земсков
️️️️
М. Лаук
46'
Замена
В. Сиротов
️️️️
И. Подоляк
46'
Желтая карточка
Э. Низамутдинов
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
17
Тарас Царикаев
ОП
71
Давид Дзахов
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
20
Иван Подоляк
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Химки
1
Дмитрий Цицилин
ВР
27
Кирилл Заика
ЛАЗ
20
Диего Малания
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
26
Игорь Чернышов
ЦЗ
9
Никита Лапин
ПАЗ
8
Михаил Петрусев
ЛВ
53
Ян Казаев
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
10
Никита Кирсанов
АП
20
Дмитрий Ахба
ЦФ
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
79
Константин Троянов
ОП
37
Владислав Ослоновский
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
37
Владислав Сиротов
ПП
8
Михаил Земсков
ЦФ
Химки
18
Вячеслав Исупов
ВР
89
Александр Ярковой
ЦЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
21
Батрадз Кокоев
ОП
11
Илья Кузьмичев
ЦФ
48
Сергей Чернышов
ЦФ
4-1-1-2-2
16
Яшин
5
Евсеев
15
Цховребов
24
Гоцук
97
Ятченко
17
Царикаев
71
Дзахов
10
Лаук
28
Султонов
81
Низамутдинов
20
Подоляк
3-2-2-2-1
1
Цицилин
20
Малания
5
Шумских
26
Чернышов
9
Лапин
27
Заика
53
Казаев
77
Гащенков
10
Кирсанов
8
Петрусев
20
Ахба
20
Подоляк
37
Сиротов
37
Сиротов
20
Подоляк
10
Лаук
8
Земсков
8
Земсков
10
Лаук
28
Султонов
37
Ослоновский
37
Ослоновский
28
Султонов
71
Дзахов
52
Нетфуллин
52
Нетфуллин
71
Дзахов
10
Кирсанов
11
Кузьмичев
11
Кузьмичев
10
Кирсанов
27
Заика
48
Чернышов
48
Чернышов
27
Заика
77
Гащенков
21
Кокоев
21
Кокоев
77
Гащенков
8
Петрусев
77
Мостовой
77
Мостовой
8
Петрусев
Остались в запасе
Шинник
Химки
79
Константин Троянов
ОП
1
Александр Малышев
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
18
Вячеслав Исупов
ВР
89
Александр Ярковой
ЦЗ
Остались в запасе
79
Константин Троянов
ОП
1
Александр Малышев
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
Остались в запасе
18
Вячеслав Исупов
ВР
89
Александр Ярковой
ЦЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Шинник - Химки
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Стадион:
Шинник
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