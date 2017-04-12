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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Динамо - Химки
Динамо - Химки: обзор матча 12 апреля 2017
Динамо
12.04.2017, среда, 19:30
Россия. ФНЛ, 31 тур
0 : 0
Завершен
Химки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Химки
83'
Замена
М. Петрусев
️️️️
И. Кузьмичев
78'
Желтая карточка
Я. Казаев
Замена
Ф. Бечирай
️️️️
Е. Луценко
78'
Замена
М. Кузьмин
️️️️
А. Зотов
70'
67'
Замена
А. Мостовой
️️️️
Т. Андре Нильсен
Замена
А. Сапета
️️️️
А. Соснин
52'
Желтая карточка
Г. Морозов
41'
31'
Желтая карточка
Н. Лапин
29'
Желтая карточка
Б. Кокоев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
23
Антон Соснин
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
48
Евгений Луценко
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Химки
18
Вячеслав Исупов
ВР
27
Кирилл Заика
ЛАЗ
20
Диего Малания
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
26
Игорь Чернышов
ЦЗ
9
Никита Лапин
ПАЗ
21
Батрадз Кокоев
ОП
8
Адмир Чатович
ЦП
53
Ян Казаев
ЦП
11
Илья Кузьмичев
ЦФ
92
Тим Андре Нильсен
ЦФ
Динамо
42
Сергей Нарубин
ВР
26
Люк Уилкшир
ПЗ
41
Александр Сапета
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
88
Александр Ташаев
ПВ
11
Антон Терехов
ПВ
9
Фатош Бечирай
ЦФ
Химки
1
Дмитрий Цицилин
ВР
45
Евгений Горячев
ЦЗ
89
Александр Ярковой
ЦЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
8
Михаил Петрусев
ЛВ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
77
Максим Широков
ЦП
3-2-2-1-2
1
Шунин
21
Белоруков
44
Калугин
8
Хольмен
18
Морозов
11
Темников
23
Соснин
21
Зотов
77
Катрич
8
Панченко
48
Луценко
3-3-2-2
18
Исупов
20
Малания
5
Шумских
26
Чернышов
9
Лапин
21
Кокоев
27
Заика
8
Чатович
53
Казаев
92
Нильсен
11
Кузьмичев
21
Зотов
6
Кузьмин
6
Кузьмин
21
Зотов
23
Соснин
41
Сапета
41
Сапета
23
Соснин
48
Луценко
9
Бечирай
9
Бечирай
48
Луценко
11
Кузьмичев
8
Петрусев
8
Петрусев
11
Кузьмичев
92
Нильсен
77
Мостовой
77
Мостовой
92
Нильсен
Остались в запасе
Динамо
Химки
42
Сергей Нарубин
ВР
26
Люк Уилкшир
ПЗ
88
Александр Ташаев
ПВ
11
Антон Терехов
ПВ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
45
Евгений Горячев
ЦЗ
77
Максим Широков
ЦП
1
Дмитрий Цицилин
ВР
89
Александр Ярковой
ЦЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
Остались в запасе
42
Сергей Нарубин
ВР
26
Люк Уилкшир
ПЗ
88
Александр Ташаев
ПВ
11
Антон Терехов
ПВ
Остались в запасе
45
Евгений Горячев
ЦЗ
77
Максим Широков
ЦП
1
Дмитрий Цицилин
ВР
89
Александр Ярковой
ЦЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Статистика матча Динамо - Химки
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Александр Борисов
(Самара)
Стадион:
Арена-Химки
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