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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Химки
Волгарь - Химки: обзор матча 08 октября 2016
Волгарь
08.10.2016, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 16 тур
1 : 1
Завершен
Химки
59'
С. Зуйков (П)
43'
Я. Казаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волгарь - Химки
90'
Вторая желтая
Н. Тюнин
88'
Замена
Н. Фадеев
️️️️
Я. Казаев
85'
Вторая желтая
Д. Малания
Замена
А. Радченко
️️️️
Р. Акбашев
81'
Замена
А. Скворцов
️️️️
А. Сутормин
81'
78'
Желтая карточка
Н. Тюнин
73'
Замена
Д. Ахба
️️️️
Д. Сикорски
73'
Замена
С. Чернышов
️️️️
Г. Галешич
Замена
Д. Кабутов
️️️️
А. Болонин
69'
61'
Замена
А. Мостовой
️️️️
М. Петрусев
Замена
А. Дышеков
️️️️
М. Яковлев
61'
59'
Желтая карточка
Я. Казаев
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Зуйков
59'
45'
Желтая карточка
Д. Малания
43'
ГОЛ! 0:1!
Я. Казаев
40'
Желтая карточка
Г. Галешич
Желтая карточка
С. Веркашанский
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
25
Рамиль Зарипов
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
53
Игорь Юрганов
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
11
Александр Болонин
ЛВ
18
Олег Шалаев
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
9
Сергей Веркашанский
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
Химки
18
Вячеслав Исупов
ВР
20
Диего Малания
ЦЗ
26
Игорь Чернышов
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
9
Никита Лапин
ПАЗ
8
Михаил Петрусев
ЛВ
88
Ивица Губерац
ОП
4
Николай Тюнин
ЦП
53
Ян Казаев
ЦП
33
Даниэль Сикорски
ЦФ
24
Горан Галешич
ЦФ
Волгарь
24
Дмитрий Терновский
ВР
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
33
Аслан Дышеков
ОП
10
Руслан Газзаев
ЦП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
99
Михаил Жабкин
ЦФ
27
Александр Радченко
ЦФ
Химки
1
Дмитрий Цицилин
ВР
89
Александр Ярковой
ЦЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
21
Батрадз Кокоев
ОП
20
Дмитрий Ахба
ЦФ
48
Сергей Чернышов
ЦФ
3-3-3-1
71
Бучнев
25
Зарипов
76
Стешин
53
Юрганов
23
Зуйков
18
Шалаев
11
Сутормин
99
Акбашев
9
Веркашанский
9
Яковлев
11
Болонин
3-2-2-1-2
18
Исупов
20
Малания
26
Чернышов
5
Шумских
9
Лапин
88
Губерац
4
Тюнин
53
Казаев
8
Петрусев
24
Галешич
33
Сикорски
11
Болонин
70
Кабутов
70
Кабутов
11
Болонин
11
Сутормин
92
Скворцов
92
Скворцов
11
Сутормин
9
Яковлев
33
Дышеков
33
Дышеков
9
Яковлев
99
Акбашев
27
Радченко
27
Радченко
99
Акбашев
33
Сикорски
20
Ахба
20
Ахба
33
Сикорски
24
Галешич
48
Чернышов
48
Чернышов
24
Галешич
53
Казаев
44
Фадеев
44
Фадеев
53
Казаев
8
Петрусев
77
Мостовой
77
Мостовой
8
Петрусев
Остались в запасе
Волгарь
Химки
10
Руслан Газзаев
ЦП
99
Михаил Жабкин
ЦФ
24
Дмитрий Терновский
ВР
21
Батрадз Кокоев
ОП
1
Дмитрий Цицилин
ВР
89
Александр Ярковой
ЦЗ
Остались в запасе
10
Руслан Газзаев
ЦП
99
Михаил Жабкин
ЦФ
24
Дмитрий Терновский
ВР
Остались в запасе
21
Батрадз Кокоев
ОП
1
Дмитрий Цицилин
ВР
89
Александр Ярковой
ЦЗ
Статистика матча Волгарь - Химки
1
2
4
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Фисенко
(Владивосток)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
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