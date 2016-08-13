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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химки - Кубань (ЛФЛ)
Химки - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 13 августа 2016
Химки
13.08.2016, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 7 тур
4 : 1
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
38'
М. Гащенков
59'
М. Петрусев
69'
С. Чернышов
81'
Д. Ахба
63'
В. Обухов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - Кубань (ЛФЛ)
90'
Желтая карточка
И. Армаш
Замена
В. Черов
️️️️
Я. Казаев
84'
ГОЛ! 4:1!
Д. Ахба
81'
Желтая карточка
М. Петрусев
72'
Замена
Д. Ахба
️️️️
М. Петрусев
72'
ГОЛ! 3:1!
С. Чернышов
69'
67'
Замена
В. Лобкарев
️️️️
Е. Гапон
67'
Замена
Р. Бугаев
️️️️
Г. Зотов
63'
ГОЛ! 2:1!
В. Обухов
Желтая карточка
Я. Казаев
62'
ГОЛ! 2:0!
М. Петрусев
59'
Замена
С. Чернышов
️️️️
М. Гащенков
56'
Замена
И. Кузьмичев
️️️️
А. Мостовой
51'
46'
Замена
М. Житнев
️️️️
М. Майрович
45'
Желтая карточка
М. Майрович
45'
Желтая карточка
Г. Зотов
Желтая карточка
К. Заика
45'
ГОЛ! 1:0!
М. Гащенков
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
1
Дмитрий Цицилин
ВР
27
Кирилл Заика
ЛАЗ
20
Диего Малания
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
26
Игорь Чернышов
ЦЗ
9
Никита Лапин
ПАЗ
8
Михаил Петрусев
ЛВ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
4
Николай Тюнин
ЦП
53
Ян Казаев
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
Кубань (ЛФЛ)
1
Дмитрий Стажила
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
34
Олег Алейник
ЛП
7
Никита Маляров
ЦП
88
Мозес Олоя
ПП
98
Владимир Ильин
ЦФ
13
Владимир Обухов
ЦФ
10
Максим Майрович
ЦФ
Химки
18
Вячеслав Исупов
ВР
89
Александр Ярковой
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
10
Никита Кирсанов
АП
20
Дмитрий Ахба
ЦФ
48
Сергей Чернышов
ЦФ
11
Илья Кузьмичев
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
39
Евгений Фролов
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
8
Денис Якуба
ОП
90
Ильмир Нурисов
ЦП
99
Максим Житнев
ЦП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
3-2-3-2
1
Цицилин
20
Малания
5
Шумских
26
Чернышов
27
Заика
9
Лапин
4
Тюнин
53
Казаев
77
Гащенков
77
Мостовой
8
Петрусев
4-3-3
1
Стажила
31
Зотов
5
Армаш
28
Байрыев
33
Гапон
88
Олоя
7
Маляров
34
Алейник
10
Майрович
13
Обухов
98
Ильин
53
Казаев
2
Черов
2
Черов
53
Казаев
8
Петрусев
20
Ахба
20
Ахба
8
Петрусев
77
Гащенков
48
Чернышов
48
Чернышов
77
Гащенков
77
Мостовой
11
Кузьмичев
11
Кузьмичев
77
Мостовой
33
Гапон
52
Лобкарев
52
Лобкарев
33
Гапон
31
Зотов
8
Бугаев
8
Бугаев
31
Зотов
10
Майрович
99
Житнев
99
Житнев
10
Майрович
Остались в запасе
Химки
Кубань (ЛФЛ)
10
Никита Кирсанов
АП
18
Вячеслав Исупов
ВР
89
Александр Ярковой
ЦЗ
90
Ильмир Нурисов
ЦП
39
Евгений Фролов
ВР
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
8
Денис Якуба
ОП
Остались в запасе
10
Никита Кирсанов
АП
18
Вячеслав Исупов
ВР
89
Александр Ярковой
ЦЗ
Остались в запасе
90
Ильмир Нурисов
ЦП
39
Евгений Фролов
ВР
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
8
Денис Якуба
ОП
Статистика матча Химки - Кубань (ЛФЛ)
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Стадион:
Родина
Новости команд
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