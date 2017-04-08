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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химки - Енисей
Химки - Енисей: обзор матча 08 апреля 2017
Химки
08.04.2017, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 30 тур
2 : 2
Завершен
Енисей
27'
Я. Казаев
35'
И. Кузьмичев
32'
А. Козлов
45'
С. Самодин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - Енисей
Замена
Е. Горячев
️️️️
А. Чатович
90'
88'
Замена
М. Семакин
️️️️
В. Камеш
87'
Замена
А. Малоян
️️️️
А. Козлов
Желтая карточка
Д. Малания
86'
85'
Замена
Н. Чернов
️️️️
А. Саркисов
74'
Желтая карточка
В. Кичин
Замена
М. Петрусев
️️️️
Т. Андре Нильсен
60'
Желтая карточка
Б. Кокоев
58'
Замена
А. Мостовой
️️️️
Н. Фадеев
46'
45'
ГОЛ! 2:2!
С. Самодин
ГОЛ! 2:1!
И. Кузьмичев
35'
32'
ГОЛ! 1:1!
А. Козлов
Желтая карточка
Я. Казаев
29'
ГОЛ! 1:0!
Я. Казаев
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
18
Вячеслав Исупов
ВР
20
Диего Малания
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
26
Игорь Чернышов
ЦЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
9
Никита Лапин
ПАЗ
21
Батрадз Кокоев
ОП
8
Адмир Чатович
ЦП
53
Ян Казаев
ЦП
11
Илья Кузьмичев
ЦФ
92
Тим Андре Нильсен
ЦФ
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
10
Азер Алиев
ЦП
33
Владимирс Камеш
ЦП
32
Андрей Козлов
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Химки
1
Дмитрий Цицилин
ВР
45
Евгений Горячев
ЦЗ
89
Александр Ярковой
ЦЗ
8
Михаил Петрусев
ЛВ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
77
Максим Широков
ЦП
10
Никита Кирсанов
АП
Енисей
31
Милое Прекович
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
27
Павел Рожков
ОП
14
Максим Семакин
ЦП
44
Михаил Тихонов
ПВ
0
Артур Малоян
ЦФ
4-2-2-2
18
Исупов
20
Малания
5
Шумских
26
Чернышов
44
Фадеев
21
Кокоев
9
Лапин
8
Чатович
53
Казаев
92
Нильсен
11
Кузьмичев
4-1-2-3
1
Опарин
35
Гультяев
4
Чичерин
23
Васильев
2
Кичин
64
Ланин
10
Алиев
33
Камеш
22
Самодин
11
Саркисов
32
Козлов
8
Чатович
45
Горячев
45
Горячев
8
Чатович
92
Нильсен
8
Петрусев
8
Петрусев
92
Нильсен
44
Фадеев
77
Мостовой
77
Мостовой
44
Фадеев
11
Саркисов
23
Чернов
23
Чернов
11
Саркисов
33
Камеш
14
Семакин
14
Семакин
33
Камеш
32
Козлов
0
Малоян
0
Малоян
32
Козлов
Остались в запасе
Химки
Енисей
10
Никита Кирсанов
АП
77
Максим Широков
ЦП
1
Дмитрий Цицилин
ВР
89
Александр Ярковой
ЦЗ
31
Милое Прекович
ВР
44
Михаил Тихонов
ПВ
27
Павел Рожков
ОП
83
Александр Харитонов
ЛП
Главный тренер
Андрей Тихонов
Остались в запасе
10
Никита Кирсанов
АП
77
Максим Широков
ЦП
1
Дмитрий Цицилин
ВР
89
Александр Ярковой
ЦЗ
Остались в запасе
31
Милое Прекович
ВР
44
Михаил Тихонов
ПВ
27
Павел Рожков
ОП
83
Александр Харитонов
ЛП
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча Химки - Енисей
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Васильев
(Ижевск)
Стадион:
Родина
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