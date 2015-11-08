Статистика по турнирам
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 19 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 18 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 3 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 15 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 14 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 13 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 7 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 6 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 5 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 4 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 3 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 1 тур