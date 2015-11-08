Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Владислав Ефимов - статистика

Завершил карьеру
21 апреля 1994 (32)
#98 | Нападающий
171 см | 70 кг
Россия
Статистика Новости
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сочи
12
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 19 тур
Коломна
0 : 1
08.11.2015
Сочи
74' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 18 тур
Сочи
3 : 2
01.11.2015
Спартак К
84' - 90'
86'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 3 тур
Сочи
2 : 3
27.10.2015
Торпедо Вл
1' - 62'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 15 тур
Сочи
1 : 0
17.10.2015
Текстильщик
1' - 79'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 14 тур
Домодедово
1 : 3
11.10.2015
Сочи
1' - 66'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 13 тур
Сочи
1 : 0
05.10.2015
Волга
69' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 7 тур
Сочи
1 : 2
01.09.2015
Строгино
85' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 6 тур
ЦРФСО
1 : 1
25.08.2015
Сочи
88' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 5 тур
Сочи
3 : 0
18.08.2015
Коломна
78' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 4 тур
Спартак К
2 : 1
12.08.2015
Сочи
75' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 3 тур
Торпедо Вл
2 : 0
04.08.2015
Сочи
79' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 1 тур
Химки
1 : 0
20.07.2015
Сочи
58' - 90'
58'
Главные новости
Актер Бурунов дал совет Игдисамову из ЦСКА
12:11
2
Мостовой прокомментировал нежелание клубов приглашать его на работу
11:58
1
«Зажали мне 60 тысяч»: Аршавин впервые откровенно рассказал, почему не перешел в «Спартак»
11:48
4
В Турции разъярены решением тренера «Галатасарая» по Батракову
11:43
1
Дзюба откровенно ответил на вопрос о своем будущем
10:59
3
Названо главное разочарование старта сезона РПЛ
10:41
1
В Турции возмущены решением тренера «Галатасарая» по Батракову
09:22
1
Унизительное поражение Батракова, Мостового готовы взять в тренерский штаб и другие новости
02:00
Генич раскрыл, какой трансфер внутри РПЛ сорвался в последний день летнего ТО
01:45
Ташуев: «У «Спартака» есть одна проблема»
01:35
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+