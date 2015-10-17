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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Сочи - Текстильщик
Сочи - Текстильщик: обзор матча 17 октября 2015
Сочи
17.10.2015, суббота, 15:00
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 15 тур
1 : 0
Завершен
Текстильщик
45+1'
Е. Песегов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Текстильщик
Замена
А. Малахов
️️️️
В. Комисов
90'
Замена
В. Филатов
️️️️
С. Горбунов
90'
84'
Замена
И. Рыжаков
️️️️
П. Янзин
Замена
А. Каташевский
️️️️
В. Ефимов
79'
Замена
В. Ослоновский
️️️️
И. Горбунов
79'
Замена
А. Каюков
️️️️
М. Рогов
77'
72'
Замена
А. Борунов
️️️️
А. Щаницин
64'
Замена
А. Буданов
️️️️
В. Диков
58'
Замена
А. Сергулев
️️️️
С. Орлов
Желтая карточка
М. Коваленко
52'
46'
Замена
И. Сысоев
️️️️
Е. Попов
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Е. Песегов
45'
+1
45'
Желтая карточка
В. Диков
45'
Желтая карточка
А. Романов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
54
Егор Генералов
ВР
5
Илья Сериков
ЦЗ
15
Михаил Коваленко
ЦЗ
17
Антон Иванов
ЦЗ
20
Сергей Горбунов
ЦЗ
26
Андрей Луканченков
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
17
Игорь Горбунов
ЛВ
17
Виталий Комисов
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
98
Владислав Ефимов
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
Текстильщик
1
Андрей Романов
ВР
3
Сергей Костин
ЦЗ
2
Роман Путилин
ЦЗ
2
Петр Янзин
ЦЗ
11
Марат Сагиров
ЛП
19
Евгений Попов
ЦП
8
Виталий Диков
ЦП
15
Максим Зимарев
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
5
Сергей Орлов
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
Главный тренер
Равиль Сабитов
Сочи
30
Антон Цветков
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
37
Владислав Ослоновский
ЦП
23
Алексей Каюков
ЦП
18
Артем Каташевский
ЦП
97
Артем Малахов
ПВ
7
Евгений Козлов
ЦФ
Текстильщик
16
Рудольф Чесалов
ВР
26
Сергей Бакшин
ЦЗ
25
Илья Сысоев
ЦЗ
34
Иван Рыжаков
ЦП
12
Александр Борунов
ЦП
44
Александр Буданов
ЦП
9
Алексей Сергулев
ЦФ
3-2-3-1-1
54
Генералов
17
Иванов
20
Горбунов
26
Луканченков
15
Коваленко
5
Сериков
31
Рогов
7
Песегов
17
Комисов
17
Горбунов
98
Ефимов
3-4-1-2
1
Романов
3
Костин
2
Путилин
2
Янзин
19
Попов
8
Диков
15
Зимарев
11
Сагиров
13
Щаницин
10
Матяш
5
Орлов
17
Горбунов
37
Ослоновский
37
Ослоновский
17
Горбунов
31
Рогов
23
Каюков
23
Каюков
31
Рогов
98
Ефимов
18
Каташевский
18
Каташевский
98
Ефимов
17
Комисов
97
Малахов
97
Малахов
17
Комисов
20
Горбунов
21
Филатов
21
Филатов
20
Горбунов
2
Янзин
34
Рыжаков
34
Рыжаков
2
Янзин
13
Щаницин
12
Борунов
12
Борунов
13
Щаницин
5
Орлов
9
Сергулев
9
Сергулев
5
Орлов
19
Попов
25
Сысоев
25
Сысоев
19
Попов
8
Диков
44
Буданов
44
Буданов
8
Диков
Остались в запасе
Сочи
Текстильщик
7
Евгений Козлов
ЦФ
30
Антон Цветков
ВР
Главный тренер
Александр Точилин
26
Сергей Бакшин
ЦЗ
16
Рудольф Чесалов
ВР
Главный тренер
Равиль Сабитов
Остались в запасе
7
Евгений Козлов
ЦФ
30
Антон Цветков
ВР
Остались в запасе
26
Сергей Бакшин
ЦЗ
16
Рудольф Чесалов
ВР
Главный тренер
Александр Точилин
Главный тренер
Равиль Сабитов
Статистика матча Сочи - Текстильщик
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
- : -
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Герман Кравченко
(Псков)
Стадион:
МСА Петровский
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