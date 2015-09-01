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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Сочи - Строгино
Сочи - Строгино: обзор матча 01 сентября 2015
Сочи
01.09.2015, вторник, 19:00
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 7 тур
1 : 2
Завершен
Строгино
21'
Е. Песегов
29'
Е. Иващенко
50'
Е. Наседкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Строгино
90'
Замена
А. Ульянов
️️️️
Х. Хацуков
Замена
В. Ефимов
️️️️
В. Филатов
85'
Замена
В. Комисов
️️️️
И. Горбунов
74'
Желтая карточка
А. Малахов
64'
Замена
В. Ослоновский
️️️️
А. Ильин
62'
Замена
А. Малахов
️️️️
А. Каташевский
55'
Желтая карточка
А. Кулишев
54'
54'
Замена
Х. Хацуков
️️️️
Д. Поляков
53'
Желтая карточка
И. Гапонов
50'
ГОЛ! 1:2!
Е. Наседкин
29'
ГОЛ! 1:1!
Е. Иващенко
ГОЛ! 1:0!
Е. Песегов
21'
19'
Желтая карточка
В. Пронкин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
54
Егор Генералов
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
15
Михаил Коваленко
ЦЗ
17
Антон Иванов
ЦЗ
5
Илья Сериков
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
17
Игорь Горбунов
ЛВ
18
Артем Каташевский
ЦП
35
Александр Ильин
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
Главный тренер
Александр Точилин
Строгино
12
Василий Лукичев
ВР
14
Игорь Драгунов
ЦЗ
7
Павел Дроздов
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
19
Владимир Рыховский
ЦП
22
Евгений Иващенко
ЦП
8
Данила Поляков
ЦП
8
Руслан Заерко
ЦП
7
Евгений Наседкин
ЦП
33
Иван Сергеев
ЦФ
92
Вадим Пронкин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Щербак
Сочи
30
Антон Цветков
ВР
20
Сергей Горбунов
ЦЗ
26
Андрей Луканченков
ЦЗ
17
Виталий Комисов
ЦП
37
Владислав Ослоновский
ЦП
97
Артем Малахов
ПВ
98
Владислав Ефимов
ЦФ
Строгино
26
Никита Гарон
ВР
5
Владислав Семенов
ЛЗ
8
Александр Ульянов
ЦП
21
Иван Фролов
ЦП
95
Хасан Хацуков
ЦП
36
Виталий Борсук
ЦП
8
Дмитрий Джариашвили
ЦФ
4-4-2
54
Генералов
21
Филатов
17
Иванов
5
Сериков
15
Коваленко
31
Рогов
35
Ильин
7
Песегов
18
Каташевский
17
Горбунов
32
Кулишев
3-5-2
12
Лукичев
14
Драгунов
7
Дроздов
95
Гапонов
19
Рыховский
8
Поляков
8
Заерко
7
Наседкин
22
Иващенко
92
Пронкин
33
Сергеев
17
Горбунов
17
Комисов
17
Комисов
17
Горбунов
21
Филатов
98
Ефимов
98
Ефимов
21
Филатов
18
Каташевский
97
Малахов
97
Малахов
18
Каташевский
35
Ильин
37
Ослоновский
37
Ослоновский
35
Ильин
Хацуков
8
Ульянов
8
Ульянов
Хацуков
8
Поляков
95
Хацуков
95
Хацуков
8
Поляков
Остались в запасе
Сочи
Строгино
20
Сергей Горбунов
ЦЗ
30
Антон Цветков
ВР
26
Андрей Луканченков
ЦЗ
Главный тренер
Александр Точилин
21
Иван Фролов
ЦП
5
Владислав Семенов
ЛЗ
36
Виталий Борсук
ЦП
8
Дмитрий Джариашвили
ЦФ
26
Никита Гарон
ВР
Главный тренер
Владимир Щербак
Остались в запасе
20
Сергей Горбунов
ЦЗ
30
Антон Цветков
ВР
26
Андрей Луканченков
ЦЗ
Остались в запасе
21
Иван Фролов
ЦП
5
Владислав Семенов
ЛЗ
36
Виталий Борсук
ЦП
8
Дмитрий Джариашвили
ЦФ
26
Никита Гарон
ВР
Главный тренер
Александр Точилин
Главный тренер
Владимир Щербак
Статистика матча Сочи - Строгино
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
- : -
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
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Текстильщик
1 : 3
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0 : 1
25.10.2026
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Квант
1 : 3
17.10.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Орел
1 : 0
03.10.2026
Строгино
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Исаев
(Великие Луки)
Стадион:
МСА Петровский
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