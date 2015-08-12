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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Спартак К - Сочи
Спартак К - Сочи: обзор матча 12 августа 2015
Спартак К
12.08.2015, среда, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 4 тур
2 : 1
Завершен
Сочи
46'
М. Ширяев
79'
С. Дрягин
82'
А. Каташевский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак К - Сочи
Желтая карточка
А. Горюшкин
90'
+1
Замена
А. Чванов
️️️️
А. Власов
90'
82'
ГОЛ! 2:1!
А. Каташевский
Замена
Д. Кухарчук
️️️️
Л. Лацузбая
81'
ГОЛ! 2:0!
С. Дрягин
79'
78'
Желтая карточка
А. Иванов
Желтая карточка
С. Дрягин
78'
75'
Замена
В. Ефимов
️️️️
И. Горбунов
Замена
А. Власов
️️️️
К. Привалов
74'
69'
Замена
Е. Козлов
️️️️
М. Рогов
60'
Желтая карточка
А. Ильин
55'
Замена
А. Кулишев
️️️️
Д. Вихров
ГОЛ! 1:0!
М. Ширяев
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак К
23
Павел Сергеев
ВР
12
Максим Ширяев
ЦЗ
48
Сергей Саввин
ЦЗ
5
Александр Мясников
ЦЗ
3
Михаил Соловей
ОП
8
Сергей Дрягин
ЦП
8
Евгений Худобко
ЦП
88
Леван Лацузбая
ЦП
7
Алексей Горюшкин
ПП
17
Кирилл Привалов
ЦФ
18
Александр Круподер
ЦФ
Главный тренер
Галимджан Хайрулин
Сочи
54
Егор Генералов
ВР
5
Илья Сериков
ЦЗ
20
Сергей Горбунов
ЦЗ
17
Антон Иванов
ЦЗ
15
Михаил Коваленко
ЦЗ
6
Денис Вихров
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
17
Игорь Горбунов
ЛВ
18
Артем Каташевский
ЦП
35
Александр Ильин
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
Главный тренер
Александр Точилин
Спартак К
1
Азамат Шогенов
ВР
13
Андрей Чванов
ЦЗ
45
Дмитрий Кухарчук
ЦП
2
Илья Гердт
ЦП
17
Дмитрий Калабухов
АП
81
Максим Сидоров
АП
25
Алексей Власов
ЦФ
Сочи
30
Антон Цветков
ВР
5
Павел Деревягин
ЦЗ
17
Виталий Комисов
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
97
Артем Малахов
ПВ
7
Евгений Козлов
ЦФ
98
Владислав Ефимов
ЦФ
3-1-4-2
23
Сергеев
12
Ширяев
48
Саввин
5
Мясников
3
Соловей
8
Дрягин
8
Худобко
88
Лацузбая
7
Горюшкин
18
Круподер
17
Привалов
3-2-4-1
54
Генералов
17
Иванов
15
Коваленко
6
Вихров
5
Сериков
20
Горбунов
18
Каташевский
35
Ильин
7
Песегов
31
Рогов
17
Горбунов
Власов
13
Чванов
13
Чванов
Власов
88
Лацузбая
45
Кухарчук
45
Кухарчук
88
Лацузбая
17
Привалов
25
Власов
25
Власов
17
Привалов
31
Рогов
7
Козлов
7
Козлов
31
Рогов
6
Вихров
32
Кулишев
32
Кулишев
6
Вихров
17
Горбунов
98
Ефимов
98
Ефимов
17
Горбунов
Остались в запасе
Спартак К
Сочи
2
Илья Гердт
ЦП
17
Дмитрий Калабухов
АП
81
Максим Сидоров
АП
1
Азамат Шогенов
ВР
Главный тренер
Галимджан Хайрулин
5
Павел Деревягин
ЦЗ
17
Виталий Комисов
ЦП
97
Артем Малахов
ПВ
30
Антон Цветков
ВР
Главный тренер
Александр Точилин
Остались в запасе
2
Илья Гердт
ЦП
17
Дмитрий Калабухов
АП
81
Максим Сидоров
АП
1
Азамат Шогенов
ВР
Остались в запасе
5
Павел Деревягин
ЦЗ
17
Виталий Комисов
ЦП
97
Артем Малахов
ПВ
30
Антон Цветков
ВР
Главный тренер
Галимджан Хайрулин
Главный тренер
Александр Точилин
Статистика матча Спартак К - Сочи
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Спартак К
2 : 3
03.11.2026
Волна
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
- : -
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Даниил Дресвянников
(Киров)
Стадион:
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