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Серия А 2026/2027
Команды
Ювентус
Карло Пинсольо
Статистика
€ 200 тыс
Карло Пинсольо - статистика
Ювентус
16 марта 1990 (36)
#23 | Вратарь
192 см | 84 кг
Италия
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига Европы, 1 тур
Ювентус
5 : 0
17.09.2026
НЕК
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Сассуоло
3 : 2
13.09.2026
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Ювентус
1 : 1
06.09.2026
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Ювентус
2 : 0
29.08.2026
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Фрозиноне
0 : 1
23.08.2026
Ювентус
Был в запасе
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2023/2024
Товарищеские матчи 2023
Товарищеские матчи 2022
Италия. Серия А 2021/2022
Италия. Серия А 2020/2021
Италия. Серия А 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ювентус
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Ювентус
2 : 0
25.05.2024
Монца
46' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Болонья
3 : 3
20.05.2024
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Ювентус
1 : 1
12.05.2024
Салернитана
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Рома
1 : 1
05.05.2024
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Ювентус
0 : 0
27.04.2024
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Кальяри
2 : 2
19.04.2024
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Торино
0 : 0
13.04.2024
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Ювентус
1 : 0
07.04.2024
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Лацио
1 : 0
30.03.2024
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Ювентус
0 : 0
17.03.2024
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Ювентус
2 : 2
10.03.2024
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Наполи
2 : 1
03.03.2024
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Ювентус
3 : 2
25.02.2024
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Верона
2 : 2
17.02.2024
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Ювентус
0 : 1
12.02.2024
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Интер
1 : 0
04.02.2024
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Ювентус
1 : 1
27.01.2024
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Лечче
0 : 3
21.01.2024
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Ювентус
3 : 0
16.01.2024
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Салернитана
1 : 2
07.01.2024
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Ювентус
1 : 0
30.12.2023
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Фрозиноне
1 : 2
23.12.2023
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Дженоа
1 : 1
15.12.2023
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Ювентус
1 : 0
08.12.2023
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Монца
1 : 2
01.12.2023
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Ювентус
1 : 1
26.11.2023
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
2 : 1
11.11.2023
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
0 : 1
05.11.2023
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
1 : 0
28.10.2023
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
0 : 1
22.10.2023
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Ювентус
2 : 0
07.10.2023
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Аталанта
0 : 0
01.10.2023
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Ювентус
1 : 0
26.09.2023
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Сассуоло
4 : 2
23.09.2023
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Ювентус
3 : 1
16.09.2023
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Эмполи
0 : 2
03.09.2023
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Ювентус
1 : 1
27.08.2023
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Удинезе
0 : 3
20.08.2023
Ювентус
Был в запасе
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