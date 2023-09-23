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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Ювентус
Сассуоло - Ювентус: обзор матча 23 сентября 2023
Сассуоло
23.09.2023, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 5 тур
4 : 2
Завершен
Ювентус
12'
А. Лорьенте
41'
Д. Берарди
82'
А. Пинамонти
90+5'
Ф. Гатти (АГ)
21'
М. Винья (АГ)
78'
Ф. Кьеза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сассуоло - Ювентус
ГОЛ в свои ворота! 4:2!
Ф. Гатти
90'
+5
Замена
Д. Феррари
️️️️
М. Винья
90'
+1
Замена
М. Хольмгрен-Педерсен
️️️️
А. Лорьенте
85'
Замена
С. Кастильехо
️️️️
А. Пинамонти
85'
Замена
Г. Дефрель
️️️️
Н. Байрами
85'
Желтая карточка
А. Пинамонти
83'
83'
Замена
А. Милик
️️️️
М. Локателли
ГОЛ! 3:2!
А. Пинамонти
82'
78'
ГОЛ! 2:2!
Ф. Кьеза
Пас отдал
Н. Фаджоли
76'
Замена
М. Кен
️️️️
Д. Влахович
Желтая карточка
М. Винья
65'
60'
Замена
Т. Веа
️️️️
У. МакКенни
Желтая карточка
Д. Берарди
58'
55'
Желтая карточка
Данило
Желтая карточка
Д. Болока
52'
Замена
М. Вити
️️️️
Руан
46'
46'
Замена
Н. Фаджоли
️️️️
Ф. Миретти
46'
Замена
С. Айлинг
️️️️
Ф. Костич
ГОЛ! 2:1!
Д. Берарди
Пас отдал
М. Энрике
41'
36'
Желтая карточка
А. Рабьо
21'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
М. Винья
Пас отдал
Ф. Кьеза
ГОЛ! 1:0!
А. Лорьенте
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
28
Алессио Краньо
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
4
Руан
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
7
Матеус Энрике
ЦП
11
Даниэль Болока
ЦП
10
Недим Байрами
АП
45
Арман Лорьенте
ПВ
10
Доменико Берарди
ПВ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
3
Бремер
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
18
Филип Костич
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
12
Адриан Рабьо
ЦП
21
Фабио Миретти
ЦП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Сассуоло
62
Даниэль Тейнер
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
2
Филиппо Миссори
ПЗ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
10
Урош Рачич
ОП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
42
Кристиан Торстведт
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
19
Самуэле Мулаттьери
ЦФ
Ювентус
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
4
Дин Хейсен
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
29
Николо Фаджоли
АП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
22
Тимоти Веа
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
4-2-3-1
28
Краньо
6
Винья
4
Руан
6
Эрлич
22
Тольян
7
Энрике
11
Болока
45
Лорьенте
10
Байрами
10
Берарди
9
Пинамонти
3-1-3-2-1
13
Щесны
13
Данило
4
Гатти
3
Бремер
5
Локателли
12
Рабьо
21
Миретти
22
МакКенни
14
Кьеза
18
Костич
28
Влахович
6
Винья
67
Феррари
67
Феррари
6
Винья
4
Руан
2
Вити
2
Вити
4
Руан
45
Лорьенте
27
Хольмгрен-Педерсен
27
Хольмгрен-Педерсен
45
Лорьенте
9
Пинамонти
70
Кастильехо
70
Кастильехо
9
Пинамонти
10
Байрами
92
Дефрель
92
Дефрель
10
Байрами
21
Миретти
29
Фаджоли
29
Фаджоли
21
Миретти
18
Костич
16
Айлинг
16
Айлинг
18
Костич
5
Локателли
30
Милик
30
Милик
5
Локателли
22
МакКенни
22
Веа
22
Веа
22
МакКенни
28
Влахович
9
Кен
9
Кен
28
Влахович
Остались в запасе
Сассуоло
Ювентус
62
Даниэль Тейнер
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
2
Филиппо Миссори
ПЗ
10
Урош Рачич
ОП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
42
Кристиан Торстведт
АП
35
Эмиль Сейде
ЛВ
19
Самуэле Мулаттьери
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
4
Дин Хейсен
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
62
Даниэль Тейнер
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
2
Филиппо Миссори
ПЗ
10
Урош Рачич
ОП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
42
Кристиан Торстведт
АП
35
Эмиль Сейде
ЛВ
19
Самуэле Мулаттьери
ЦФ
Остались в запасе
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
4
Дин Хейсен
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
Главный тренер
Алессио Дионизи
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Сассуоло - Ювентус
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Ювентус
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
4 : 1
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Информация о матче
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