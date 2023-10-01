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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Ювентус
Аталанта - Ювентус: обзор матча 01 октября 2023
Аталанта
01.10.2023, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 7 тур
0 : 0
Завершен
Ювентус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аталанта - Ювентус
Желтая карточка
Э. Хольм
90'
+4
Замена
М. Баккер
️️️️
М. Руджери
86'
84'
Замена
Т. Веа
️️️️
У. МакКенни
84'
Замена
Д. Ругани
️️️️
Бремер
Замена
Э. Хольм
️️️️
Д. Дзаппакоста
82'
Замена
М. Пашалич
️️️️
Ш. Де Кетеларе
82'
75'
Замена
К. Йылдыз
️️️️
М. Кен
68'
Замена
Ф. Костич
️️️️
А. Камбьясо
68'
Замена
Ф. Миретти
️️️️
Н. Фаджоли
Замена
С. Колашинац
️️️️
Д. Скальвини
65'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
А. Лукман
65'
53'
Желтая карточка
Данило
45'
Желтая карточка
А. Рабьо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
1
Хуан Муссо
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
13
Эдерсон
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
29
Николо Фаджоли
АП
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
29
Марко Карнесекки
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
5
Митчел Баккер
ЛЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
59
Алексей Миранчук
АП
20
Надир Цортеа
ПВ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Ювентус
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Дин Хейсен
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
21
Фабио Миретти
ЦП
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
40
Томмазо Манчини
ЦФ
22
Тимоти Веа
ЦФ
3-4-1-1-1
1
Муссо
2
Толой
19
Джимсити
42
Скальвини
13
Руджери
15
де Рон
8
Коопмейнерс
77
Дзаппакоста
13
Эдерсон
17
Де Кетеларе
11
Лукман
4-1-2-2-1
13
Щесны
13
Данило
4
Гатти
3
Бремер
20
Камбьясо
5
Локателли
22
МакКенни
12
Рабьо
29
Фаджоли
14
Кьеза
9
Кен
42
Скальвини
23
Колашинац
23
Колашинац
42
Скальвини
13
Руджери
5
Баккер
5
Баккер
13
Руджери
77
Дзаппакоста
3
Хольм
3
Хольм
77
Дзаппакоста
17
Де Кетеларе
8
Пашалич
8
Пашалич
17
Де Кетеларе
11
Лукман
10
Муриэль
10
Муриэль
11
Лукман
3
Бремер
24
Ругани
24
Ругани
3
Бремер
29
Фаджоли
21
Миретти
21
Миретти
29
Фаджоли
20
Камбьясо
18
Костич
18
Костич
20
Камбьясо
9
Кен
10
Йылдыз
10
Йылдыз
9
Кен
22
МакКенни
22
Веа
22
Веа
22
МакКенни
Остались в запасе
Аталанта
Ювентус
31
Франческо Росси
ВР
29
Марко Карнесекки
ВР
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
20
Надир Цортеа
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
4
Дин Хейсен
ЦЗ
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
40
Томмазо Манчини
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
29
Марко Карнесекки
ВР
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
20
Надир Цортеа
ПВ
Остались в запасе
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
4
Дин Хейсен
ЦЗ
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
40
Томмазо Манчини
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Аталанта - Ювентус
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
2 : 3
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Ювентус
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
4 : 1
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Информация о матче
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