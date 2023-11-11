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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Кальяри
Ювентус - Кальяри: обзор матча 11 ноября 2023
Ювентус
11.11.2023, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 12 тур
2 : 1
Завершен
Кальяри
60'
Бремер
70'
Д. Ругани
75'
А. Доссена
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ювентус - Кальяри
88'
Замена
Л. Паволетти
️️️️
Я. Янкто
Замена
Х. Николусси Кавилья
️️️️
А. Камбьясо
88'
Желтая карточка
А. Камбьясо
87'
Желтая карточка
Ф. Костич
82'
Замена
А. Милик
️️️️
Ф. Кьеза
81'
75'
ГОЛ! 2:1!
А. Доссена
Пас отдал
Я. Янкто
71'
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
З. Лувумбо
70'
Желтая карточка
З. Лувумбо
ГОЛ! 2:0!
Д. Ругани
70'
67'
Замена
Г. Ористанио
️️️️
Б. Николас Виола
Замена
С. Айлинг
️️️️
Ф. Миретти
66'
Замена
Д. Влахович
️️️️
М. Кен
66'
ГОЛ! 1:0!
Бремер
Пас отдал
Ф. Костич
60'
Желтая карточка
У. МакКенни
57'
46'
Замена
Д. Лападула
️️️️
А. Петанья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
18
Филип Костич
ЛВ
5
Мануэль Локателли
(К)
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
21
Фабио Миретти
ЦП
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Кальяри
1
Симоне Скуффет
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
13
Альберто Доссена
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
18
Маттео Прати
ОП
45
Антуан Макумбу
ЦП
10
Бенито Николас Виола
(К)
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
11
Зито Лувумбо
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Ювентус
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
4
Дин Хейсен
ЦЗ
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
7
Жозеф Нонге
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
28
Душан Влахович
ЦФ
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Кальяри
18
Симоне Арести
ВР
23
Борис Радунович
ВР
5
Марко Манкосу
ВР
27
Пауло Ацци
ЛЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
20
Сулемана
ОП
14
Алессандро Дейола
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
11
Гаэтано Ористанио
АП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
11
Jacopo Desogus
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Щесны
20
Камбьясо
3
Бремер
24
Ругани
4
Гатти
5
Локателли
22
МакКенни
21
Миретти
18
Костич
14
Кьеза
9
Кен
4-1-3-2
1
Скуффет
4
Цаппа
13
Доссена
18
Гольданига
3
Ауджелло
18
Прати
45
Макумбу
10
Виола
21
Янкто
11
Лувумбо
37
Петанья
20
Камбьясо
41
Кавилья
41
Кавилья
20
Камбьясо
21
Миретти
16
Айлинг
16
Айлинг
21
Миретти
9
Кен
28
Влахович
28
Влахович
9
Кен
14
Кьеза
30
Милик
30
Милик
14
Кьеза
10
Виола
11
Ористанио
11
Ористанио
10
Виола
11
Лувумбо
14
Шомуродов
14
Шомуродов
11
Лувумбо
37
Петанья
18
Лападула
18
Лападула
37
Петанья
21
Янкто
30
Паволетти
30
Паволетти
21
Янкто
Остались в запасе
Ювентус
Кальяри
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
4
Дин Хейсен
ЦЗ
7
Жозеф Нонге
ЦП
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
18
Симоне Арести
ВР
23
Борис Радунович
ВР
5
Марко Манкосу
ВР
27
Пауло Ацци
ЛЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
20
Сулемана
ОП
14
Алессандро Дейола
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
11
Jacopo Desogus
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
4
Дин Хейсен
ЦЗ
7
Жозеф Нонге
ЦП
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
Остались в запасе
18
Симоне Арести
ВР
23
Борис Радунович
ВР
5
Марко Манкосу
ВР
27
Пауло Ацци
ЛЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
20
Сулемана
ОП
14
Алессандро Дейола
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
11
Jacopo Desogus
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Ювентус - Кальяри
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
4 : 1
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Главный судья:
Марко Пиччинини
Стадион:
Альянц Стадиум
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