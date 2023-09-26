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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Лечче
Ювентус - Лечче: обзор матча 26 сентября 2023
Ювентус
26.09.2023, вторник, 21:45
Италия. Серия А, 6 тур
1 : 0
Завершен
Лечче
57'
А. Милик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ювентус - Лечче
90'
+3
Вторая желтая
М. Каба
Желтая карточка
А. Рабьо
90'
+1
90'
Желтая карточка
Н. Крстович
Замена
Т. Веа
️️️️
У. МакКенни
87'
Замена
Ф. Миретти
️️️️
Н. Фаджоли
86'
85'
Желтая карточка
М. Каба
82'
Замена
Р. Пикколи
️️️️
А. Бли
Замена
Д. Влахович
️️️️
А. Милик
78'
Желтая карточка
Ф. Кьеза
76'
Замена
Ф. Гатти
️️️️
Д. Ругани
72'
Замена
Ф. Костич
️️️️
А. Камбьясо
72'
70'
Замена
М. Каба
️️️️
Ю. Рамадани
69'
Желтая карточка
Х. Рафья
63'
Замена
В. Жандре
️️️️
Л. Венути
63'
Замена
Х. Рафья
️️️️
Р. Уден
63'
Замена
Н. Сансоне
️️️️
Г. Стрефецца
ГОЛ! 1:0!
А. Милик
Пас отдал
А. Рабьо
57'
30'
Желтая карточка
Ю. Рамадани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
29
Николо Фаджоли
АП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Лечче
30
Владимиро Фальконе
ВР
13
Патрик Доргу
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
6
Федерико Башкиротто
ПЗ
29
Алексис Бли
ОП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
10
Реми Уден
ПВ
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
90
Никола Крстович
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Ювентус
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
4
Дин Хейсен
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
21
Фабио Миретти
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
22
Тимоти Веа
ЦФ
Лечче
22
Федерико Бранколини
ВР
25
Антонино Галло
ЛЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
15
Валентен Жандре
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
16
Джакомо Фатиканти
ОП
10
Даниэль Самек
ОП
16
Жоан Гонсалес
ЦП
77
Мохамед Каба
ЦП
24
Хамза Рафья
ЦП
10
Медон Бериша
ЦП
29
Марчин Листковски
ЦФ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
24
Йеппе Корфицен
ЦФ
9
Рарес Бурнете
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Щесны
20
Камбьясо
24
Ругани
3
Бремер
13
Данило
5
Локателли
22
МакКенни
12
Рабьо
14
Кьеза
29
Фаджоли
30
Милик
4-1-1-2-2
30
Фальконе
6
Башкиротто
13
Доргу
5
Понграчич
5
Венути
29
Бли
20
Рамадани
7
Стрефецца
10
Уден
90
Крстович
11
Альмквист
24
Ругани
4
Гатти
4
Гатти
24
Ругани
29
Фаджоли
21
Миретти
21
Миретти
29
Фаджоли
20
Камбьясо
18
Костич
18
Костич
20
Камбьясо
30
Милик
28
Влахович
28
Влахович
30
Милик
22
МакКенни
22
Веа
22
Веа
22
МакКенни
5
Венути
15
Жандре
15
Жандре
5
Венути
20
Рамадани
77
Каба
77
Каба
20
Рамадани
10
Уден
24
Рафья
24
Рафья
10
Уден
7
Стрефецца
11
Сансоне
11
Сансоне
7
Стрефецца
29
Бли
91
Пикколи
91
Пикколи
29
Бли
Остались в запасе
Ювентус
Лечче
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
4
Дин Хейсен
ЦЗ
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
22
Федерико Бранколини
ВР
25
Антонино Галло
ЛЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
16
Джакомо Фатиканти
ОП
10
Даниэль Самек
ОП
16
Жоан Гонсалес
ЦП
10
Медон Бериша
ЦП
29
Марчин Листковски
ЦФ
24
Йеппе Корфицен
ЦФ
9
Рарес Бурнете
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
4
Дин Хейсен
ЦЗ
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
Остались в запасе
22
Федерико Бранколини
ВР
25
Антонино Галло
ЛЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
16
Джакомо Фатиканти
ОП
10
Даниэль Самек
ОП
16
Жоан Гонсалес
ЦП
10
Медон Бериша
ЦП
29
Марчин Листковски
ЦФ
24
Йеппе Корфицен
ЦФ
9
Рарес Бурнете
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Ювентус - Лечче
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
4 : 1
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Лечче
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
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