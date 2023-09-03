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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Ювентус
Эмполи - Ювентус: обзор матча 03 сентября 2023
Эмполи
03.09.2023, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 3 тур
0 : 2
Завершен
Ювентус
24'
Данило
82'
Ф. Кьеза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эмполи - Ювентус
Желтая карточка
М. Дестро
90'
+7
Желтая карточка
Э. Гьяси
86'
84'
Замена
Т. Веа
️️️️
У. МакКенни
83'
Замена
М. Кен
️️️️
Ф. Кьеза
Замена
Э. Гьяси
️️️️
Н. Камбьяги
83'
82'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Кьеза
Пас отдал
А. Милик
Замена
М. Дестро
️️️️
Ф. Капуто
72'
Замена
В. Коваленко
️️️️
Р. Марин
72'
71'
Замена
А. Камбьясо
️️️️
Ф. Костич
71'
Замена
А. Милик
️️️️
Д. Влахович
62'
Замена
П. Погба
️️️️
Ф. Миретти
Замена
М. Кансельери
️️️️
Т. Бальданци
61'
Замена
А. Грасси
️️️️
Я. Фаццини
61'
49'
Желтая карточка
Ф. Миретти
48'
Желтая карточка
Д. Влахович
Желтая карточка
Б. Берешиньски
43'
39'
Пенальти не реализован!
Д. Влахович
24'
ГОЛ! 0:1!
Данило
15'
Желтая карточка
М. Локателли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
99
Этрит Бериша
ВР
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
28
Николо Камбьяги
ЛВ
18
Рэзван Марин
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
10
Якопо Фаццини
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
9
Франческо Капуто
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
18
Филип Костич
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
21
Фабио Миретти
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Эмполи
1
Самуэле Перисан
ВР
13
Lovro Štubljar
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
34
Габриэле Гуарино
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
33
Альберто Грасси
ЦП
10
Симоне Бастони
ЦП
10
Филиппо Раноккья
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
22
Маттео Кансельери
ПВ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Ювентус
30
Джованни Даффара
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
29
Николо Фаджоли
АП
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
22
Тимоти Веа
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
4-3-2-1
99
Бериша
6
Валюкевич
5
Луперто
3
Пеццелла
18
Берешиньски
18
Марин
14
Мале
10
Фаццини
28
Камбьяги
8
Бальданци
9
Капуто
3-1-3-2-1
1
Перин
13
Данило
3
Бремер
4
Гатти
5
Локателли
22
МакКенни
21
Миретти
12
Рабьо
14
Кьеза
18
Костич
28
Влахович
10
Фаццини
33
Грасси
33
Грасси
10
Фаццини
18
Марин
21
Коваленко
21
Коваленко
18
Марин
28
Камбьяги
11
Гьяси
11
Гьяси
28
Камбьяги
8
Бальданци
22
Кансельери
22
Кансельери
8
Бальданци
9
Капуто
21
Дестро
21
Дестро
9
Капуто
18
Костич
20
Камбьясо
20
Камбьясо
18
Костич
21
Миретти
8
Погба
8
Погба
21
Миретти
22
МакКенни
22
Веа
22
Веа
22
МакКенни
14
Кьеза
9
Кен
9
Кен
14
Кьеза
28
Влахович
30
Милик
30
Милик
28
Влахович
Остались в запасе
Эмполи
Ювентус
1
Самуэле Перисан
ВР
13
Lovro Štubljar
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
34
Габриэле Гуарино
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
10
Симоне Бастони
ЦП
10
Филиппо Раноккья
ЦП
Главный тренер
Паоло Дзанетти
30
Джованни Даффара
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
29
Николо Фаджоли
АП
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
1
Самуэле Перисан
ВР
13
Lovro Štubljar
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
34
Габриэле Гуарино
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
10
Симоне Бастони
ЦП
10
Филиппо Раноккья
ЦП
Остались в запасе
30
Джованни Даффара
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
29
Николо Фаджоли
АП
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Эмполи - Ювентус
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
5 : 0
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Ювентус
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
4 : 1
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Информация о матче
Стадион:
Карло Кастеллани
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