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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Торино
Ювентус - Торино: обзор матча 07 октября 2023
Ювентус
07.10.2023, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 8 тур
2 : 0
Завершен
Торино
47'
Ф. Гатти
62'
А. Милик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ювентус - Торино
Замена
К. Йылдыз
️️️️
М. Кен
86'
84'
Замена
П. Пеллегри
️️️️
И. Илич
84'
Замена
Г. Гинейтис
️️️️
В. Лазаро
84'
Замена
М. Войвода
️️️️
Р. Родригес
Замена
А. Камбьясо
️️️️
Ф. Костич
76'
Желтая карточка
Ф. Гатти
71'
71'
Замена
А. Санабрия
️️️️
Д. Сек
ГОЛ! 2:0!
А. Милик
Пас отдал
Ф. Костич
62'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Гатти
47'
Замена
А. Милик
️️️️
Ф. Миретти
46'
21'
Желтая карточка
Р. Белланова
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
21
Фабио Миретти
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
22
Тимоти Веа
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
61
Адриен Тамез
ОП
20
Иван Илич
ЦП
21
Самуэле Риччи
ЦП
45
Никола Влашич
АП
19
Демба Сек
ПВ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Ювентус
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
4
Дин Хейсен
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
29
Николо Фаджоли
АП
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Торино
71
Михай Попа
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
4
Саба Сазонов
ЦЗ
84
Jacopo Antolini
ЦЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
6
Анже Н'Гессан
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
3-1-3-1-2
13
Щесны
4
Гатти
3
Бремер
13
Данило
5
Локателли
22
МакКенни
21
Миретти
12
Рабьо
18
Костич
9
Кен
22
Веа
4-1-2-2-1
32
Милинкович-Савич
19
Лазаро
16
Белланова
4
Схюрс
15
Родригес
61
Тамез
20
Илич
21
Риччи
19
Сек
45
Влашич
91
Сапата
18
Костич
20
Камбьясо
20
Камбьясо
18
Костич
9
Кен
10
Йылдыз
10
Йылдыз
9
Кен
21
Миретти
30
Милик
30
Милик
21
Миретти
15
Родригес
23
Войвода
23
Войвода
15
Родригес
19
Лазаро
66
Гинейтис
66
Гинейтис
19
Лазаро
19
Сек
19
Санабрия
19
Санабрия
19
Сек
20
Илич
9
Пеллегри
9
Пеллегри
20
Илич
Остались в запасе
Ювентус
Торино
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
4
Дин Хейсен
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
29
Николо Фаджоли
АП
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
71
Михай Попа
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
4
Саба Сазонов
ЦЗ
84
Jacopo Antolini
ЦЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
6
Анже Н'Гессан
ЦЗ
17
Карол Линетти
ЦП
14
Янн Карамо
ЛВ
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
4
Дин Хейсен
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
29
Николо Фаджоли
АП
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
Остались в запасе
71
Михай Попа
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
4
Саба Сазонов
ЦЗ
84
Jacopo Antolini
ЦЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
6
Анже Н'Гессан
ЦЗ
17
Карол Линетти
ЦП
14
Янн Карамо
ЛВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Ювентус - Торино
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
4 : 1
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
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