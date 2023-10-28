Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Верона
Ювентус - Верона: обзор матча 28 октября 2023
Ювентус
28.10.2023, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 10 тур
1 : 0
Завершен
Верона
90+7'
А. Камбьясо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ювентус - Верона
Желтая карточка
А. Камбьясо
90'
+8
ГОЛ! 1:0!
А. Камбьясо
90'
+7
90'
+5
Замена
Д. Коппола
️️️️
Ф. Терраччано
Замена
К. Йылдыз
️️️️
Д. Ругани
87'
84'
Замена
С. Сердар
️️️️
Ф. Бонаццоли
Замена
А. Милик
️️️️
Д. Влахович
82'
73'
Замена
Т. Суслов
️️️️
М. Онгла
73'
Замена
Д. Чачуа
️️️️
Д. Фараони
73'
Замена
Д. Лазович
️️️️
Д. Доиг
Замена
А. Камбьясо
️️️️
Ф. Костич
62'
Замена
Ф. Кьеза
️️️️
М. Кен
62'
Желтая карточка
М. Кен
56'
50'
Желтая карточка
М. Фолоруншо
Замена
Ф. Миретти
️️️️
Т. Веа
46'
Желтая карточка
Д. Ругани
40'
38'
Желтая карточка
М. Джурич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
12
Адриан Рабьо
(К)
ЦП
22
Тимоти Веа
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
19
Давиде Фараони
(К)
ПЗ
14
Майкл Фолоруншо
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Ювентус
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
4
Дин Хейсен
ЦЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
21
Фабио Миретти
ЦП
7
Жозеф Нонге
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Верона
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
2
Бруно Амионе
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
14
Хоселито
ОП
8
Шарлис
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
38
Джексон Чачуа
ПВ
11
Хорди Мбула
ПВ
16
Сириль Нгонг
ПВ
10
Томаш Суслов
ЦФ
18
Хуан Мануэль Крус
ЦФ
3-1-2-1-3
13
Щесны
4
Гатти
24
Ругани
3
Бремер
5
Локателли
22
МакКенни
12
Рабьо
18
Костич
9
Кен
28
Влахович
22
Веа
3-2-1-1-2
96
Монтипо
96
Маньяни
27
Давидович
18
Онгла
19
Фараони
3
Доиг
14
Фолоруншо
8
Дуда
11
Джурич
90
Бонаццоли
18
Костич
20
Камбьясо
20
Камбьясо
18
Костич
22
Веа
21
Миретти
21
Миретти
22
Веа
9
Кен
14
Кьеза
14
Кьеза
9
Кен
24
Ругани
10
Йылдыз
10
Йылдыз
24
Ругани
28
Влахович
30
Милик
30
Милик
28
Влахович
42
Терраччано
42
Коппола
42
Коппола
42
Терраччано
3
Доиг
88
Лазович
88
Лазович
3
Доиг
90
Бонаццоли
8
Сердар
8
Сердар
90
Бонаццоли
19
Фараони
38
Чачуа
38
Чачуа
19
Фараони
18
Онгла
10
Суслов
10
Суслов
18
Онгла
Остались в запасе
Ювентус
Верона
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
4
Дин Хейсен
ЦЗ
7
Жозеф Нонге
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
2
Бруно Амионе
ЦЗ
14
Хоселито
ОП
8
Шарлис
ОП
17
Риккардо Сапонара
АП
11
Хорди Мбула
ПВ
16
Сириль Нгонг
ПВ
18
Хуан Мануэль Крус
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
4
Дин Хейсен
ЦЗ
7
Жозеф Нонге
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
Остались в запасе
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
2
Бруно Амионе
ЦЗ
14
Хоселито
ОП
8
Шарлис
ОП
17
Риккардо Сапонара
АП
11
Хорди Мбула
ПВ
16
Сириль Нгонг
ПВ
18
Хуан Мануэль Крус
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Ювентус - Верона
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
4 : 1
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Верона
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Информация о матче
Главный судья:
Эрманно Фелисиани
(Терамо)
Стадион:
Альянц Стадиум
Новости команд
Все
Ювентус
Верона
«Ювентус» – «Омония»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 20:17
Лига Европы: шансы «Ювентуса» и «Омонии» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Ювентус» – «Венеция»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Ювентуса» и «Венеции» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Конте готов вернуться в «Ювентус»: «Рано или поздно этот круг замкнется»
20 ноября
1
«Ювентус» – «Омония»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 20:17
Лига Европы: шансы «Ювентуса» и «Омонии» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Ювентус» – «Венеция»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Ювентуса» и «Венеции» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Конте готов вернуться в «Ювентус»: «Рано или поздно этот круг замкнется»
20 ноября
1
Серия А. «Милан» вылетел из топ-4, «Комо» заскочил в зону ЛЧ и другие результаты заключительного тура
24 мая
2
«Верона» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026
24 мая
«Верона» – «Рома»: прогноз и ставки на матч 24 мая 2026 с коэффициентом 1.45
23 мая
«Интер» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Интер» – «Верона»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 2.05
16 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+