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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Ювентус
Фиорентина - Ювентус: обзор матча 05 ноября 2023
Фиорентина
05.11.2023, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 11 тур
0 : 1
Завершен
Ювентус
10'
Ф. Миретти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фиорентина - Ювентус
Замена
Й. Мина
️️️️
Л. Раньери
89'
Желтая карточка
Л. Раньери
83'
Замена
Р. Соттиль
️️️️
К. Куаме
78'
Замена
Н. Иконе
️️️️
Артур
78'
68'
Замена
А. Милик
️️️️
Ф. Кьеза
68'
Замена
Д. Влахович
️️️️
М. Кен
61'
Замена
А. Камбьясо
️️️️
Ф. Миретти
Замена
Д. Бонавентура
️️️️
А. Барак
59'
58'
Желтая карточка
Ф. Гатти
48'
Желтая карточка
М. Кен
Замена
М. Нзола
️️️️
Л. Белтран
46'
43'
Желтая карточка
А. Рабьо
10'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Миретти
Пас отдал
Ф. Костич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
(К)
ЛЗ
20
Лука Раньери
ЛЗ
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
8
Роландо Мандрагора
ОП
6
Артур
ЦП
72
Антонин Барак
АП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
18
Лукас Белтран
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
21
Фабио Миретти
ЦП
12
Адриан Рабьо
(К)
ЦП
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Фиорентина
53
Оливер Кристенсен
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
22
Йерри Мина
ЦЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
7
Йосип Брекало
ЛВ
32
Джино Инфантино
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
16
Лоренцо Аматуччи
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
70
М'Бала Нзола
ЦФ
Ювентус
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
4
Дин Хейсен
ЦЗ
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
7
Жозеф Нонге
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Террачиано
65
Паризи
20
Раньери
28
Мартинес
3
Бираги
8
Мандрагора
6
Артур
31
Гонсалес
72
Барак
18
Белтран
8
Куаме
3-1-3-2-1
13
Щесны
4
Гатти
3
Бремер
24
Ругани
5
Локателли
22
МакКенни
21
Миретти
12
Рабьо
18
Костич
14
Кьеза
9
Кен
20
Раньери
22
Мина
22
Мина
20
Раньери
72
Барак
7
Бонавентура
7
Бонавентура
72
Барак
8
Куаме
23
Соттиль
23
Соттиль
8
Куаме
6
Артур
93
Иконе
93
Иконе
6
Артур
18
Белтран
70
Нзола
70
Нзола
18
Белтран
21
Миретти
20
Камбьясо
20
Камбьясо
21
Миретти
14
Кьеза
30
Милик
30
Милик
14
Кьеза
9
Кен
28
Влахович
28
Влахович
9
Кен
Остались в запасе
Фиорентина
Ювентус
53
Оливер Кристенсен
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
32
Джино Инфантино
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
16
Лоренцо Аматуччи
АП
7
Йосип Брекало
ЛВ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
4
Дин Хейсен
ЦЗ
7
Жозеф Нонге
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
53
Оливер Кристенсен
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
32
Джино Инфантино
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
16
Лоренцо Аматуччи
АП
7
Йосип Брекало
ЛВ
Остались в запасе
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
4
Дин Хейсен
ЦЗ
7
Жозеф Нонге
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Фиорентина - Ювентус
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Ювентус
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
4 : 1
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Киффи
(Падуя)
Стадион:
Артемио Франки
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