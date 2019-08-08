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    Никлас Хульт - статистика

    #23 | Полузащитник
    Имя Никлас
    Фамилия Хульт
    Команда Панатинаикос
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 13 февраля 1990 (33 года)
    Рост 183
    Вес 76
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    АЕК 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.08.2019 1' -90' Университатя (Крайова) 0:2 АЕК (Афины)
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