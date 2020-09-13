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Швеция. Аллсвенскан
Команды
Эльфсборг
Никлас Хульт
Статистика
€ 175 тыс
Никлас Хульт - статистика
Эльфсборг
13 февраля 1990 (36)
#23 | Защитник
183 см | 76 кг
Швеция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Швеция. Аллсвенскан, 21 тур
Эльфсборг
1 : 0
13.09.2026
Кальмар
1' - 90'
Швеция. Аллсвенскан, 20 тур
Броммапойкарна
2 : 1
06.09.2026
Эльфсборг
1' - 90'
Швеция. Аллсвенскан, 19 тур
Эльфсборг
2 : 0
29.08.2026
Дегерфорс
1' - 90'
13'
Швеция. Аллсвенскан, 18 тур
Гетеборг
1 : 1
23.08.2026
Эльфсборг
1' - 90'
Статистика по турнирам
Швеция. Аллсвенскан 2026
Швеция. Аллсвенскан 2025
Лига Европы 2024/2025
Швеция. Аллсвенскан 2024
Греция. Суперлига 2019/2020
Лига Европы 2019/2020
Греция. Суперлига 2018/2019
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Лига Европы 2017/2018
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Греция. Суперлига 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Франция. Лига 1 2015/2016
Лига Европы 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эльфсборг
14
2
3
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 8 тур
Тоттенхэм
3 : 0
30.01.2025
Эльфсборг
1' - 86'
Лига Европы, 7 тур
Эльфсборг
1 : 0
23.01.2025
Ницца
1' - 90'
Лига Европы, 6 тур
Эльфсборг
1 : 0
12.12.2024
Карабах
1' - 90'
Лига Европы, 5 тур
Атлетик
3 : 0
28.11.2024
Эльфсборг
1' - 90'
Лига Европы, 4 тур
Эльфсборг
1 : 1
07.11.2024
Брага
1' - 90'
Лига Европы, 3 тур
Галатасарай
4 : 3
23.10.2024
Эльфсборг
1' - 90'
52'
79'
Лига Европы, 2 тур
Эльфсборг
1 : 0
03.10.2024
Рома
1' - 90'
52'
Лига Европы, 1 тур
АЗ Алкмаар
3 : 2
25.09.2024
Эльфсборг
1' - 88'
Лига Европы, 4 раунд
Эльфсборг
0 : 1
29.08.2024
Мольде
1' - 120'
Лига Европы, 4 раунд
Мольде
0 : 1
22.08.2024
Эльфсборг
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Эльфсборг
2 : 0
15.08.2024
Риека
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Риека
1 : 1
08.08.2024
Эльфсборг
1' - 90'
Лига Европы, 2 раунд
Эльфсборг
2 : 0
01.08.2024
Шериф
1' - 78'
2'
Лига Европы, 2 раунд
Шериф
0 : 1
25.07.2024
Эльфсборг
1' - 87'
69'
Лига Европы, 1 раунд
Пафос
2 : 5
18.07.2024
Эльфсборг
Был в запасе
47, 85'
Лига Европы, 1 раунд
Эльфсборг
3 : 0
11.07.2024
Пафос
1' - 90'
59'
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