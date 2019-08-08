Никлас Хульт - статистика
#23 | Полузащитник
|Имя
|Никлас
|Фамилия
|Хульт
|Команда
|Панатинаикос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 февраля 1990 (33 года)
|Рост
|183
|Вес
|76
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Никлас
|Фамилия
|Хульт
|Команда
|Панатинаикос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 февраля 1990 (33 года)
|Рост
|183
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АЕК
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.08.2019
|1' -90'
|Университатя (Крайова)
|0:2
|АЕК (Афины)