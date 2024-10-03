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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Эльфсборг - Рома
Эльфсборг - Рома: обзор матча 03 октября 2024
Эльфсборг
03.10.2024, четверг, 22:00
Лига Европы, 2 тур
1 : 0
Завершен
Рома
44'
М. Байду (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эльфсборг - Рома
90'
+5
Желтая карточка
П. Дибала
Замена
П. Фрик
️️️️
М. Байду
86'
85'
Замена
Б. Кристанте
️️️️
Н. Писилли
72'
Замена
Л. Пеллегрини
️️️️
Т. Бальданци
65'
Замена
А. Довбик
️️️️
Э. Шомуродов
65'
Замена
П. Дибала
️️️️
М. Соуле
65'
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
С. Абдулхамид
Замена
Д. Абдулаи
️️️️
А. Зенели
62'
Желтая карточка
А. Зенели
60'
Желтая карточка
Н. Хульт
52'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Байду
44'
Желтая карточка
А. Касем
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльфсборг
31
Исак Петтерссон
ВР
23
Никлас Хульт
ЛЗ
3
Buhari Ibrahim
ЦЗ
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
59
Терри Йегбе
ЦЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
23
Бесфорт Зенели
ЦП
6
Timothy Ouma
ЦП
30
Майкл Байду
ЦП
15
Симон Хедлунд
ЦФ
37
Ахмед Касем
ЦФ
Рома
99
Миле Свилар
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
5
Леандро Паредес
(К)
ОП
61
Никколо Писилли
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Эльфсборг
1
Melker Uppenberg
ВР
16
Marcus Bundgaard
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
20
Gottfrid Rapp
ЦП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
18
Jens Thomasen
ЦП
19
Eggert Aron Guðmundsson
ЦП
13
Johan Larsson
ЦФ
21
Leo Östman
ЦФ
11
E. Holten
ЦФ
9
Джалал Абдулаи
ЦФ
17
Пер Фрик
ЦФ
Рома
13
Мэтью Райан
ВР
1
Ренато Марин
ВР
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
4
Бриан Кристанте
ЦП
17
Куадио Коне
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
9
Артем Довбик
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
4-3-1-2
31
Петтерссон
23
Хульт
4
Хенрикссон
59
Йегбе
3
23
Зенели
6
30
Байду
9
Зенели
37
Касем
15
Хедлунд
3-3-1-2-1
99
Свилар
2
Челик
5
Н'Дика
22
Эрмосо
23
Абдулхамид
5
Паредес
17
Анхелиньо
61
Писилли
18
Соуле
8
Бальданци
14
Шомуродов
9
Зенели
9
Абдулаи
9
Абдулаи
9
Зенели
30
Байду
17
Фрик
17
Фрик
30
Байду
61
Писилли
4
Кристанте
4
Кристанте
61
Писилли
8
Бальданци
7
Пеллегрини
7
Пеллегрини
8
Бальданци
23
Абдулхамид
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
23
Абдулхамид
14
Шомуродов
9
Довбик
9
Довбик
14
Шомуродов
18
Соуле
21
Дибала
21
Дибала
18
Соуле
Остались в запасе
Эльфсборг
Рома
1
Melker Uppenberg
ВР
16
Marcus Bundgaard
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
20
Gottfrid Rapp
ЦП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
18
Jens Thomasen
ЦП
19
Eggert Aron Guðmundsson
ЦП
13
Johan Larsson
ЦФ
21
Leo Östman
ЦФ
11
E. Holten
ЦФ
13
Мэтью Райан
ВР
1
Ренато Марин
ВР
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
17
Куадио Коне
ЦП
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
1
Melker Uppenberg
ВР
16
Marcus Bundgaard
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
20
Gottfrid Rapp
ЦП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
18
Jens Thomasen
ЦП
19
Eggert Aron Guðmundsson
ЦП
13
Johan Larsson
ЦФ
21
Leo Östman
ЦФ
11
E. Holten
ЦФ
Остались в запасе
13
Мэтью Райан
ВР
1
Ренато Марин
ВР
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
17
Куадио Коне
ЦП
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Эльфсборг - Рома
3
1
Всего ударов по воротам
6
23
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
25
75
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
3
5
Нарушения
12
5
Офсайды
2
2
Количество передач
283
848
Сейвы
5
4
Точность передач %
75
92
Удары мимо ворот
2
11
Блокированные удары
0
7
Удары из пределов штрафной
6
14
Удары из-за пределов штрафной
0
9
xG (ожидаемые голы)
1.07
1.05
Матчи команд
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Эльфсборг
- : -
29.11.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хэкен
2 : 1
22.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хаммарбю
4 : 1
06.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Эльфсборг
2 : 1
01.11.2026
Эргрюте
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 2
27.10.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Кристо Тохвер
(Таллинн)
Стадион:
Borås Arena, Boras
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