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Самба Диаките - статистика

Завершил карьеру
24 января 1989 (37), Монтфермейл
#32 | Полузащитник
188 см | 84 кг
Мали | Франция
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Куинз Парк Рейнджерс
14
0
1
4
1
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 2
20.04.2013
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Эвертон
2 : 0
13.04.2013
Куинз Парк Рейнджерс
74' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 3
30.12.2012
Ливерпуль
1' - 63'
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
26.12.2012
Вест Бромвич
64' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Ньюкасл
1 : 0
22.12.2012
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
15.12.2012
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Уиган Атлетик
2 : 2
08.12.2012
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 77'
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
01.12.2012
Астон Вилла
1' - 69'
18'
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Сандерленд
0 : 0
27.11.2012
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 65'
55'
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Манчестер Юнайтед
3 : 1
24.11.2012
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 3
17.11.2012
Саутгемптон
1' - 71'
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Сток Сити
1 : 0
10.11.2012
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
45'
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
04.11.2012
Рединг
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Арсенал
1 : 0
27.10.2012
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
21.10.2012
Эвертон
1' - 90'
67'
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
01.10.2012
Вест Хэм
55' - 75'
59'
75'
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Тоттенхэм
2 : 1
23.09.2012
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Норвич Сити
1 : 1
25.08.2012
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 86'
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 5
18.08.2012
Суонси
1' - 86'
54'
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