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Сток Сити - Куинз Парк Рейнджерс
Сток Сити - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 10 ноября 2012
Сток Сити
10.11.2012, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
1 : 0
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
52'
Ч. Адам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Куинз Парк Рейнджерс
90'
+4
Желтая карточка
Э. Гранеро
Желтая карточка
Д. Уайтхэд
90'
+1
84'
Желтая карточка
А. Траоре
78'
Замена
Б. Замора
️️️️
А. Форлин
Замена
Д. Уайтхэд
️️️️
Ч. Адам
76'
Замена
К. Джонс
️️️️
П. Крауч
74'
Замена
М. Кайтли
️️️️
М. Этерингтон
71'
Желтая карточка
С. Н'Зонзи
66'
ГОЛ! 1:0!
Ч. Адам
Пас отдал
П. Крауч
52'
45'
+1
Желтая карточка
С. Диаките
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
6
Роберт Хут
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Куинз Парк Рейнджерс
20
Жулио Сезар
ВР
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
17
Райан Нельсен
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
32
Самба Диаките
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
18
Алехандро Форлин
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
31
Роберт Грин
ВР
5
Недум Онуоха
ЦЗ
6
Клинт Хилл
ЦЗ
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
4
Шон Дерри
ЦП
12
Джейми Макки
ЦП
25
Бобби Замора
ЦФ
4-4-2
31
Бегович
6
Хут
17
Шоукросс
5
Кэмерон
28
Уилкинсон
26
Этерингтон
12
Уилэн
16
Адам
15
Н'Зонзи
19
Уолтерс
15
Крауч
4-5-1
20
Сезар
3
Босингва
2
Траоре
17
Нельсен
35
Фердинанд
32
Диаките
18
Форлин
23
Гранеро
49
Таарабт
30
Хойлетт
12
Сиссе
26
Этерингтон
28
Кайтли
28
Кайтли
26
Этерингтон
16
Адам
4
Уайтхэд
4
Уайтхэд
16
Адам
15
Крауч
9
Джонс
9
Джонс
15
Крауч
18
Форлин
25
Замора
25
Замора
18
Форлин
Остались в запасе
Сток Сити
Куинз Парк Рейнджерс
29
Томас Соренсен
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
8
Уилсон Паласиос
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
31
Роберт Грин
ВР
5
Недум Онуоха
ЦЗ
6
Клинт Хилл
ЦЗ
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
4
Шон Дерри
ЦП
12
Джейми Макки
ЦП
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
8
Уилсон Паласиос
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Остались в запасе
31
Роберт Грин
ВР
5
Недум Онуоха
ЦЗ
6
Клинт Хилл
ЦЗ
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
4
Шон Дерри
ЦП
12
Джейми Макки
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Сток Сити - Куинз Парк Рейнджерс
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Британния Стэдиум
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