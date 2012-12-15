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Куинз Парк Рейнджерс - Фулхэм
Куинз Парк Рейнджерс - Фулхэм: обзор матча 15 декабря 2012
Куинз Парк Рейнджерс
15.12.2012, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
2 : 1
Завершен
Фулхэм
52'
А. Таарабт
69'
А. Таарабт
88'
М. Петрич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Фулхэм
Замена
А. Фердинанд
️️️️
Д. Сиссе
90'
+3
88'
ГОЛ! 2:1!
М. Петрич
Пас отдал
С. Сидуэлл
Замена
Фабио
️️️️
Ш. Райт-Филлипс
86'
77'
Желтая карточка
А. Дежага
76'
Желтая карточка
С. Сидуэлл
73'
Замена
А. Дежага
️️️️
У. Родальега
ГОЛ! 2:0!
А. Таарабт
69'
63'
Замена
М. Петрич
️️️️
К. Ричардсон
Желтая карточка
А. Таарабт
53'
ГОЛ! 1:0!
А. Таарабт
Пас отдал
А. Форлин
52'
46'
Замена
С. Келли
️️️️
С. Ритер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
31
Роберт Грин
ВР
17
Райан Нельсен
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
6
Клинт Хилл
ЦЗ
49
Адель Таарабт
ЦП
25
Стефан Мбиа
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
12
Джейми Макки
ЦП
18
Алехандро Форлин
ЦП
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
23
Уго Родальега
ЦФ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
20
Жулио Сезар
ВР
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
32
Самба Диаките
ЦП
4
Шон Дерри
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
Фулхэм
13
Нил Этеридж
ВР
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
20
Александер Качаниклич
ЦП
14
Георгиос Карагунис
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
33
Младен Петрич
ЦФ
4-5-1
31
Грин
17
Нельсен
2
Траоре
6
Хилл
5
Онуоха
25
Мбиа
98
Райт-Филлипс
12
Макки
18
Форлин
49
Таарабт
12
Сиссе
3-2-2-2
32
Шварцер
3
Хьюз
4
Хангеланд
22
Бэйрд
27
Ритер
15
Ричардсон
16
Дафф
14
Сидуэлл
10
Бербатов
23
Родальега
12
Сиссе
35
Фердинанд
35
Фердинанд
12
Сиссе
98
Райт-Филлипс
2
Фабио
2
Фабио
98
Райт-Филлипс
27
Ритер
12
Келли
12
Келли
27
Ритер
23
Родальега
21
Дежага
21
Дежага
23
Родальега
15
Ричардсон
33
Петрич
33
Петрич
15
Ричардсон
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Фулхэм
20
Жулио Сезар
ВР
32
Самба Диаките
ЦП
4
Шон Дерри
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
Главный тренер
Гарри Реднапп
13
Нил Этеридж
ВР
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
20
Александер Качаниклич
ЦП
14
Георгиос Карагунис
ЦП
Остались в запасе
20
Жулио Сезар
ВР
32
Самба Диаките
ЦП
4
Шон Дерри
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
20
Александер Качаниклич
ЦП
14
Георгиос Карагунис
ЦП
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Фулхэм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Лофтус Роуд
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