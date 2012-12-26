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Куинз Парк Рейнджерс - Вест Бромвич
Куинз Парк Рейнджерс - Вест Бромвич: обзор матча 26 декабря 2012
Куинз Парк Рейнджерс
26.12.2012, среда, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
1 : 2
Завершен
Вест Бромвич
68'
Д. Сиссе
29'
К. Брант
50'
Р. Грин (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Вест Бромвич
86'
Замена
Г. Тамаш
️️️️
Д. Моррисон
Желтая карточка
С. Мбиа
84'
76'
Замена
Ш. Лонг
️️️️
Р. Лукаку
ГОЛ! 1:2!
Д. Сиссе
Пас отдал
С. Мбиа
68'
Замена
Д. Хойлетт
️️️️
А. Форлин
64'
Замена
С. Диаките
️️️️
Фабио
64'
50'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Р. Грин
35'
Замена
Л. Риджуэлл
️️️️
Г. Попов
29'
ГОЛ! 0:1!
К. Брант
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
31
Роберт Грин
ВР
6
Клинт Хилл
ЦЗ
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
49
Адель Таарабт
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
25
Стефан Мбиа
ЦП
18
Алехандро Форлин
ЦП
12
Джейми Макки
ЦП
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
7
Джеймс Моррисон
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
20
Золтан Гера
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
Куинз Парк Рейнджерс
20
Жулио Сезар
ВР
5
Макс Эмер
ЦЗ
18
Кирон Дайер
ЛП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
4
Шон Дерри
ЦП
32
Самба Диаките
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
9
Маркус Розенберг
ЦФ
27
Питер Одемвингие
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
4-5-1
31
Грин
6
Хилл
35
Фердинанд
2
Траоре
2
Фабио
98
Райт-Филлипс
25
Мбиа
18
Форлин
12
Макки
49
Таарабт
12
Сиссе
4-3-1-2
12
Фостер
13
Ольссон
2
Джонс
36
Маколи
3
Попов
7
Моррисон
21
Мулумбу
11
Брант
20
Гера
32
Фортуне
9
Лукаку
18
Форлин
30
Хойлетт
30
Хойлетт
18
Форлин
2
Фабио
32
Диаките
32
Диаките
2
Фабио
3
Попов
24
Риджуэлл
24
Риджуэлл
3
Попов
7
Моррисон
30
Тамаш
30
Тамаш
7
Моррисон
9
Лукаку
7
Лонг
7
Лонг
9
Лукаку
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Вест Бромвич
5
Макс Эмер
ЦЗ
20
Жулио Сезар
ВР
18
Кирон Дайер
ЛП
4
Шон Дерри
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
Главный тренер
Гарри Реднапп
13
Боаз Майхилл
ВР
18
Грэм Дорранс
ЦП
9
Маркус Розенберг
ЦФ
27
Питер Одемвингие
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
Остались в запасе
5
Макс Эмер
ЦЗ
20
Жулио Сезар
ВР
18
Кирон Дайер
ЛП
4
Шон Дерри
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
18
Грэм Дорранс
ЦП
9
Маркус Розенберг
ЦФ
27
Питер Одемвингие
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Главный тренер
Стив Кларк
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Вест Бромвич
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Лофтус Роуд
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