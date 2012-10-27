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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Куинз Парк Рейнджерс
Арсенал - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 27 октября 2012
Арсенал
27.10.2012, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
84'
М. Артета
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Куинз Парк Рейнджерс
87'
Желтая карточка
А. Таарабт
ГОЛ! 1:0!
М. Артета
84'
Замена
А. Аршавин
️️️️
Жервиньо
82'
Травма
Жервиньо
81'
79'
Красная карточка
С. Мбиа
78'
Замена
Х. Эфрейм
️️️️
Ш. Райт-Филлипс
73'
Замена
Н. Онуоха
️️️️
А. Траоре
72'
Замена
Д. Сиссе
️️️️
Б. Замора
Замена
Жервиньо
️️️️
Л. Подольски
70'
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
Д. Уилшир
65'
Желтая карточка
О. Жиру
60'
56'
Желтая карточка
Э. Гранеро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Вито Манноне
ВР
11
Андре Сантос
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
8
Микель Артета
ЦП
8
Санти Касорла
АП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Куинз Парк Рейнджерс
20
Жулио Сезар
ВР
2
Арман Траоре
ЛЗ
17
Райан Нельсен
ЦЗ
25
Стефан Мбиа
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
32
Самба Диаките
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ПП
30
Дэвид Хойлетт
ЦФ
25
Бобби Замора
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
32
Тео Уолкотт
ПВ
Куинз Парк Рейнджерс
31
Роберт Грин
ВР
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
22
Хоган Эфрейм
ЦП
18
Алехандро Форлин
ЦП
12
Джейми Макки
ЦП
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
4-3-2-1
1
Манноне
11
Сантос
4
Вермален
4
Мертезакер
3
Санья
21
Рэмзи
10
Уилшир
8
Артета
10
Подольски
8
Касорла
9
Жиру
4-4-2
20
Сезар
3
Босингва
17
Нельсен
25
Мбиа
2
Траоре
98
Райт-Филлипс
23
Гранеро
49
Таарабт
32
Диаките
25
Замора
30
Хойлетт
10
Подольски
27
Жервиньо
27
Жервиньо
10
Подольски
Жервиньо
28
Аршавин
28
Аршавин
Жервиньо
10
Уилшир
32
Уолкотт
32
Уолкотт
10
Уилшир
98
Райт-Филлипс
22
Эфрейм
22
Эфрейм
98
Райт-Филлипс
2
Траоре
5
Онуоха
5
Онуоха
2
Траоре
25
Замора
12
Сиссе
12
Сиссе
25
Замора
Остались в запасе
Арсенал
Куинз Парк Рейнджерс
1
Эмилиано Мартинес
ВР
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
Главный тренер
Арсен Венгер
31
Роберт Грин
ВР
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
18
Алехандро Форлин
ЦП
12
Джейми Макки
ЦП
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
Остались в запасе
31
Роберт Грин
ВР
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
18
Алехандро Форлин
ЦП
12
Джейми Макки
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Арсенал - Куинз Парк Рейнджерс
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"Россия 2" 17:55 (прямая)
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