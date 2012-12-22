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Ньюкасл - Куинз Парк Рейнджерс
Ньюкасл - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 22 декабря 2012
Ньюкасл
22.12.2012, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
1 : 0
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
81'
Ш. Амеоби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Куинз Парк Рейнджерс
Желтая карточка
Ш. Амеоби
90'
+4
Желтая карточка
Д. Перч
89'
86'
Желтая карточка
К. Хилл
ГОЛ! 1:0!
Ш. Амеоби
Пас отдал
Д. Перч
81'
78'
Замена
Ш. Дерри
️️️️
А. Форлин
Замена
С. Марво
️️️️
Ш. Тиоте
77'
64'
Замена
Д. Хойлетт
️️️️
Д. Сиссе
Желтая карточка
Ш. Тиоте
63'
Замена
Ш. Амеоби
️️️️
П. Сиссе
61'
Замена
Г. Обертан
️️️️
Х. Гутьеррес
60'
56'
Замена
Ш. Райт-Филлипс
️️️️
Э. Гранеро
42'
Желтая карточка
А. Фердинанд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
24
Шейк Тиоте
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
19
Демба Ба
ЦФ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Куинз Парк Рейнджерс
31
Роберт Грин
ВР
17
Райан Нельсен
ЦЗ
6
Клинт Хилл
ЦЗ
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
18
Алехандро Форлин
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
12
Джейми Макки
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
25
Стефан Мбиа
ЦП
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Ньюкасл
22
Стефен Харпер
ВР
5
Гаэль Бигиримана
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
32
Габриэль Обертан
ПП
26
Шола Амеоби
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
28
Брайн Мерфи
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
32
Самба Диаките
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
4
Шон Дерри
ЦП
3-2-3-2
23
Крул
2
Колоччини
24
Перч
5
Уильямсон
2
Симпсон
18
Сантон
18
Гутьеррес
6
Анита
24
Тиоте
61
Сиссе
19
Ба
4-5-1
31
Грин
2
Фабио
6
Хилл
35
Фердинанд
17
Нельсен
18
Форлин
12
Макки
23
Гранеро
25
Мбиа
49
Таарабт
12
Сиссе
24
Тиоте
12
Марво
12
Марво
24
Тиоте
18
Гутьеррес
32
Обертан
32
Обертан
18
Гутьеррес
61
Сиссе
26
Амеоби
26
Амеоби
61
Сиссе
12
Сиссе
30
Хойлетт
30
Хойлетт
12
Сиссе
23
Гранеро
98
Райт-Филлипс
98
Райт-Филлипс
23
Гранеро
18
Форлин
4
Дерри
4
Дерри
18
Форлин
Остались в запасе
Ньюкасл
Куинз Парк Рейнджерс
22
Стефен Харпер
ВР
5
Гаэль Бигиримана
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
28
Брайн Мерфи
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
32
Самба Диаките
ЦП
Главный тренер
Гарри Реднапп
Остались в запасе
22
Стефен Харпер
ВР
5
Гаэль Бигиримана
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Остались в запасе
28
Брайн Мерфи
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
32
Самба Диаките
ЦП
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Ньюкасл - Куинз Парк Рейнджерс
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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